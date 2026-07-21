Τη Δευτέρα, επικαλούμενος την αρχή του «οφθαλμόν αντί οφθαλμού», ο Γιαχία Σαρί επανέλαβε τη σκληρή ρητορική του κινήματος απέναντι στο Ριάντ.

Η διπλωματία της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε χθες Δευτέρα την ανακοίνωση των Χούθι της Υεμένης για την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στο βασίλειο, καθώς η οργάνωση ανταρτών, που πρόσκειται στο Ιράν, απειλεί κατ’ αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα της χώρας με τις μεγαλύτερες εξαγωγές αργού παγκοσμίως να παρακάμπτει το στενό του Ορμούζ.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της μοναρχίας του Κόλπου τονίζει πως το Ριάντ «καταδικάζει με τον πλέον σθεναρό τρόπο τις δηλώσεις που έκανε ο λεγόμενος στρατιωτικός εκπρόσωπος της τρομοκρατικής παραστρατιωτικής οργάνωσης των Χούθι (...) για την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στο βασίλειο» και προσθέτει πως η χώρα «συνεχίζει να υποστηρίζει τον αδελφό υεμενίτικο λαό και τη νόμιμη κυβέρνησή του».

Τη Δευτέρα, επικαλούμενος την αρχή του «οφθαλμόν αντί οφθαλμού», ο Γιαχία Σαρί επανέλαβε τη σκληρή ρητορική του κινήματος απέναντι στο Ριάντ, χαρακτηρίζοντας τη Σαουδική Αραβία «εγκληματικό εχθρό».

Όπως διευκρίνισε, ο αποκλεισμός αποτελεί απάντηση στην «άδικη και ασφυκτική πολιορκία του αγαπημένου μας λαού για σχεδόν 12 χρόνια, την λεηλασία των πόρων μας και την επιβολή καθολικού αποκλεισμού των λιμανιών και αεροδρομίων μας από ξηράς, θαλάσσης και αέρος».

Υπενθυμίζεται πως οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους κατά της Σαουδικής Αραβίας την περασμένη εβδομάδα κατηγορώντας το Ριάντ για τον βομβαρδισμό αεροδρομίου της Υεμένης που τελούσε υπό τον έλεγχό τους παραβιάζοντας την τετραετή εκεχειρία στον μεταξύ τους πόλεμο.