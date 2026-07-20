Σύμφωνα με τον Γιαχία Σαρί, το «ναυτικό εμπάργκο» τίθεται σε άμεση ισχύ από τη στιγμή της ανακοίνωσης και αποτελεί απάντηση στο πλαίσιο της αρχής του «οφθαλμόν αντί οφθαλμού».

Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας, εξέλιξη που εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

Η ανακοίνωση έγινε από τον στρατιωτικό εκπρόσωπο των Χούθι, Γιαχία Σαρί, ο οποίος ανέφερε ότι το λεγόμενο «ναυτικό εμπάργκο» τίθεται σε ισχύ άμεσα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κίνηση αποτελεί απάντηση στο πλαίσιο της αρχής του «οφθαλμόν αντί οφθαλμού».

Ο εκπρόσωπος των Χούθι επανέλαβε τη σκληρή ρητορική του κινήματος απέναντι στο Ριάντ, χαρακτηρίζοντας τη Σαουδική Αραβία «εγκληματικό εχθρό» και υποστηρίζοντας ότι η απόφαση αποτελεί αντίδραση σε ενέργειες της άλλης πλευράς.

Οι Χούθι δήλωσαν ότι ο αποκλεισμός αποτελεί απάντηση στην «άδικη και ασφυκτική πολιορκία του αγαπημένου μας λαού για σχεδόν 12 χρόνια, την λεηλασία των πόρων μας και την επιβολή καθολικού αποκλεισμού των λιμανιών και αεροδρομίων μας από ξηράς, θαλάσσης και αέρος».

Οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους κατά της Σαουδικής Αραβίας την περασμένη εβδομάδα κατηγορώντας το Ριάντ για τον βομβαρδισμό αεροδρομίου της Υεμένης που τελούσε υπό τον έλεγχό τους παραβιάζοντας την τετραετή εκεχειρία στον μεταξύ τους πόλεμο.