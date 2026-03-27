Νέα παράταση Τραμπ για διαπραγματεύσεις, αλλά και σχέδια χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν

Παρατείνει την αποχή του από τον βομβαρδισμών ενεργειακών εγκαταστάσεων μέχρι τις 6 Απριλίου ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, το Πεντάγωνο φέρεται να εξετάζει αποστολή έως και 10.000 επιπλέον Αμερικανών στρατιωτών στη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε περαιτέρω έως τις 6 Απριλίου την προθεσμία προς την Τεχεράνη για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, την ώρα που το Ιράν συνεχίζει να επιμένει δημόσια ότι δεν διαπραγματεύεται με τον Λευκό Οίκο.

Η ανακοίνωση του Τραμπ ήρθε αφού οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν απότομη πτώση και οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν, καθώς η Wall Street ανησυχεί πως το τέλος του πολέμου είναι ακόμη μακριά.

Την ιδια ώρα, ορισμένοι από τους στενότερους και παλαιότερους συμμάχους των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τη σύγκρουση με έντονο σκεπτικισμό. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στη Γαλλία, όπου θα επιχειρήσει να πείσει επιφυλακτικούς διπλωμάτες της G7, μια μέρα μετά τη νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ για την απροθυμία του να συμμετάσχει στον πόλεμο.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής έως και 10.000 επιπλέον Αμερικανών στρατιωτών στη Μέση Ανατολή - πέραν των 5.000 πεζοναυτών και των χιλιάδων αλεξιπτωτιστών της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας που έχουν ήδη διαταχθεί να μεταβούν στην περιοχή.

Από την πλευρά του, το Ιράν συνεχίζει να εμποδίζει πλοία που θεωρεί ότι συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, επιτρέποντας ταυτόχρονα περιορισμένη ναυσιπλοΐα, ενώ η Τεχεράνη φαίνεται να επιβάλλει τέλη για ασφαλή διέλευση. Οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτιναχθεί και τα αποθέματα λιπασμάτων μειώνονται λόγω του σχεδόν πλήρους αποκλεισμού του θαλάσσιου περάσματος, που έχει επιβληθεί ως αντίποινα για τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Το Ισραήλ ισχυρίστηκε χθες ότι σκότωσε τον διοικητή του ιρανικού ναυτικού που θεωρείται υπεύθυνος για το de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ενώ παράλληλα, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι οι IDF υπολείπονται περίπου 15.000 στρατιωτών για να φτάσουν σε πλήρη επιχειρησιακή ισχύ σε πολλαπλά μέτωπα.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Associated Press χαρακτηρίζει πλέον τις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο ως εισβολή. Το Ισραήλ έχει μετακινήσει χιλιάδες στρατιώτες πέρα από τα σύνορα προς τον Λίβανο, ενώ ισραηλινές δυνάμεις και μαχητές της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ συγκρούονται στο έδαφος εδώ και τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 1.900 ανθρώπων στο Ιράν και σχεδόν 1.100 στον Λίβανο. Δεκαοκτώ άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ, ενώ τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν επίσης χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο. Δεκατρία μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν σκοτωθεί, καθώς και αριθμός αμάχων στην ξηρά και στη θάλασσα στην περιοχή του Κόλπου. Εκατομμύρια άνθρωποι στον Λίβανο και στο Ιράν έχουν εκτοπιστεί.

