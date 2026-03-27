Νέα παράταση Τραμπ για διαπραγματεύσεις, αλλά και σχέδια χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε περαιτέρω έως τις 6 Απριλίου την προθεσμία προς την Τεχεράνη για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, την ώρα που το Ιράν συνεχίζει να επιμένει δημόσια ότι δεν διαπραγματεύεται με τον Λευκό Οίκο.
Η ανακοίνωση του Τραμπ ήρθε αφού οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν απότομη πτώση και οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν, καθώς η Wall Street ανησυχεί πως το τέλος του πολέμου είναι ακόμη μακριά.
Την ιδια ώρα, ορισμένοι από τους στενότερους και παλαιότερους συμμάχους των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τη σύγκρουση με έντονο σκεπτικισμό. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στη Γαλλία, όπου θα επιχειρήσει να πείσει επιφυλακτικούς διπλωμάτες της G7, μια μέρα μετά τη νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ για την απροθυμία του να συμμετάσχει στον πόλεμο.
Σύμφωνα με την Wall Street Journal, το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής έως και 10.000 επιπλέον Αμερικανών στρατιωτών στη Μέση Ανατολή - πέραν των 5.000 πεζοναυτών και των χιλιάδων αλεξιπτωτιστών της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας που έχουν ήδη διαταχθεί να μεταβούν στην περιοχή.
Από την πλευρά του, το Ιράν συνεχίζει να εμποδίζει πλοία που θεωρεί ότι συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, επιτρέποντας ταυτόχρονα περιορισμένη ναυσιπλοΐα, ενώ η Τεχεράνη φαίνεται να επιβάλλει τέλη για ασφαλή διέλευση. Οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτιναχθεί και τα αποθέματα λιπασμάτων μειώνονται λόγω του σχεδόν πλήρους αποκλεισμού του θαλάσσιου περάσματος, που έχει επιβληθεί ως αντίποινα για τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς.
Το Ισραήλ ισχυρίστηκε χθες ότι σκότωσε τον διοικητή του ιρανικού ναυτικού που θεωρείται υπεύθυνος για το de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ενώ παράλληλα, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι οι IDF υπολείπονται περίπου 15.000 στρατιωτών για να φτάσουν σε πλήρη επιχειρησιακή ισχύ σε πολλαπλά μέτωπα.
Αξίζει να σημειωθεί πως το Associated Press χαρακτηρίζει πλέον τις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο ως εισβολή. Το Ισραήλ έχει μετακινήσει χιλιάδες στρατιώτες πέρα από τα σύνορα προς τον Λίβανο, ενώ ισραηλινές δυνάμεις και μαχητές της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ συγκρούονται στο έδαφος εδώ και τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.
Ο πόλεμος έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 1.900 ανθρώπων στο Ιράν και σχεδόν 1.100 στον Λίβανο. Δεκαοκτώ άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ, ενώ τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν επίσης χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο. Δεκατρία μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν σκοτωθεί, καθώς και αριθμός αμάχων στην ξηρά και στη θάλασσα στην περιοχή του Κόλπου. Εκατομμύρια άνθρωποι στον Λίβανο και στο Ιράν έχουν εκτοπιστεί.
Νέος συναγερμός στον Κόλπο09:04:56
Συναγερμός έχει σημάνει το πρωί της Παρασκευής σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν.
Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι το λιμάνι Σουουάικχ δέχθηκε επίθεση και υπέστη «υλικές ζημιές», το Μπαχρέιν ενεργοποίησε αργά το πρωί της Παρασκευής τις σειρήνες προειδοποίησης για πυραυλική επίθεση, ενώ στο Κατάρ, το οποίο δεν είχε δεχθεί σημαντική επίθεση εδώ και αρκετές ημέρες, ήχησαν επίσης σειρήνες.
Νέες εντολές εκκένωσης στον Λίβανο08:12:44
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι κάτοικοι του χωριού Σάτζντ (Sajd) στον νότιο Λίβανο πρέπει να αποχωρήσουν άμεσα, προειδοποιώντας ότι οι δυνάμεις του θα «ενεργήσουν δυναμικά» στην περιοχή.
Οι κάτοικοι καλούνται να εκκενώσουν το χωριό - το οποίο βρίσκεται στην επαρχία Τζεζίν της περιφέρειας Ναμπατίγιε - και να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού.
Ο ποταμός Ζαχράνι βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων του νότιου Λιβάνου με το Ισραήλ, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν προειδοποιήσει όλους τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου να μετακινηθούν βόρεια από τη συγκεκριμένη γραμμή.
Infographic AFP: Οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή08:09:49
Χάρτης της Μέσης Ανατολής που παρουσιάζει επιθέσεις με drones και πυραύλους οι οποίες αποδίδονται στο Ιράν ή στη Χεζμπολάχ, καθώς και επιθέσεις του Ισραήλ ή των Ηνωμένων Πολιτειών - συμπεριλαμβανομένων και αναχαιτισμένων πληγμάτων.
Τα στοιχεία βασίζονται σε δεδομένα της ΜΚΟ ACLED (Armed Conflict Location & Event Data) για την περίοδο 28 Φεβρουαρίου – 26 Μαρτίου, ώρα 09:00 GMT.
Τραμπ: Δεν ξέρω αν ενδιαφερόμαστε για συμφωνία με το Ιράν07:16:55
Ρώσοι αποχωρούν από πυρηνικό εργοστάσιο στο Ιράν07:12:41
Περισσότεροι από 160 Ρώσοι ειδικοί έχουν απομακρυνθεί από τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.
«Αναμένουμε ότι και τα 163 άτομα θα περάσουν τα ιρανο-αρμενικά σύνορα απόψε», δήλωσε ο Αλεξέι Λιχάτσεφ, διευθύνων σύμβουλος της Rosatom, μιας κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας.
Αποστολή 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή εξετάζει ο Τραμπ07:04:10
Το αμερικανικό Πεντάγωνο φέρεται να καταρτίζει σχέδια για την ανάπτυξη 10.000 επιπλέον μελών των χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, για να δώσει στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ περαιτέρω «επιλογές», παρότι ο ρεπουμπλικάνος μιλά περί διαπραγματεύσεων με το Ιράν σε εξέλιξη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.
Η εφημερίδα επικαλείται πηγές της στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ.