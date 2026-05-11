«Οι IDF αντιμετωπίζουν το περιστατικό με μεγάλη σοβαρότητα και σέβονται την ελευθερία της θρησκείας και της λατρείας» ανέφεραν οι IDF για τους ισραηλινούς στρατιώτες.

Στη φυλακή οδηγήθηκαν δύο στρατιώτες από το Ισραήλ, που βεβήλωσαν και φωτογράφισαν ένα άγαλμα της Παναγίας στο νότιο Λίβανο.

Φωτογραφία του συμβάντος κυκλοφόρησε στα social media και έδειχνε έναν από τους στρατιώτες να κρατάει ένα τσιγάρο στο στόμα του αγάλματος. Ο στρατιώτης καταδικάστηκε σε 21 ημέρες στρατιωτικής φυλακής, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι IDF, και ο άλλος επίσης στρατιώτης που τράβηξε τη φωτογραφία καταδικάστηκε σε 14 ημέρες.

«Οι IDF αντιμετωπίζουν το περιστατικό με μεγάλη σοβαρότητα και σέβονται την ελευθερία της θρησκείας και της λατρείας, καθώς και τους ιερούς τόπους και τα θρησκευτικά σύμβολα όλων των θρησκειών και κοινοτήτων», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ένοπλες δυνάμεις.

Οι IDF είπαν πως το περιστατικό, το οποίο συνέβη στο χριστιανικό χωριό Ντέμπελ, συνέβη «πριν από αρκετές εβδομάδες».

Η κυκλοφορία της φωτογραφίας έρχεται μετά από δύο άλλα περιστατικά στο ίδιο χωριό, ένα μικρό, κυρίως χριστιανικό χωριό στο νότιο Λίβανο που ο ισραηλινός στρατός έχει καταλάβει εδώ και εβδομάδες. Ο στρατός φυλάκισε δύο στρατιώτες και ανέκρινε έξι άλλους αφού ένας Ισραηλινός στρατιώτης φωτογραφήθηκε να καταστρέφει ένα άγαλμα του Ιησού Χριστού τον Απρίλιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μέρες αργότερα, οι IDF ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν μια νέα έρευνα, μετά την εμφάνιση ενός βίντεο που έδειχνε ισραηλινά στρατεύματα να καταστρέφουν ηλιακούς συλλέκτες και ένα όχημα έξω από το Ντέμπελ.