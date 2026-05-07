Πρόκειται για το πρώτο πλήγμα στη Νταχίγια από τις 16 Απριλίου, όταν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου.

Το Ισραήλ επιτέθηκε εκ νέου στη Βηρυτό την Τετάρτη - για πρώτη φορά μετά τη συμφωνία εκεχειρίας με τη λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ.

Η αεροπορική επιδρομή έπληξε τα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, γνωστά ως Νταχίγια, προπύργιο της Χεζμπολάχ. Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μεγάλες φλόγες και τουλάχιστον ένα κτίριο να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Σε ανακοίνωσή του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ενέκρινε προσωπικά την επιχείρηση, η οποία είχε στόχο διοικητή της επίλεκτης δύναμης Radwan της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μέλη της μονάδας βρίσκονταν σε συνάντηση όταν σημειώθηκε η επίθεση, περίπου στις 20:00 τοπική ώρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από τη Χεζμπολάχ.

Πρόκειται για το πρώτο πλήγμα στη Νταχίγια από τις 16 Απριλίου, όταν ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρά τη συμφωνία, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν τις επιθέσεις, κατηγορώντας η μία την άλλη για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Οι περισσότερες ισραηλινές επιδρομές έχουν επικεντρωθεί στον νότιο Λίβανο, με τον ισραηλινό στρατό να υποστηρίζει ότι στοχοποιεί υποδομές και πρόσωπα που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, περισσότεροι από 120 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε όλη τη χώρα μόνο την τελευταία εβδομάδα, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Το υπουργείο δεν διαχωρίζει τους αμάχους από τους μαχητές.

Ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί επίσης να ελέγχει λωρίδα εδάφους κατά μήκος των συνόρων, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η δημιουργία ζώνης ασφαλείας χωρίς παρουσία της Χεζμπολάχ, ώστε να προστατευθούν οι κοινότητες του βόρειου Ισραήλ.

Σε αρκετές από αυτές τις περιοχές, ολόκληρα χωριά έχουν καταστραφεί, σε επιχειρήσεις που θυμίζουν τις τακτικές που εφαρμόστηκαν στη Γάζα. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις με ρουκέτες και drones εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στον Λίβανο και στο βόρειο Ισραήλ. Την περασμένη εβδομάδα, εργολάβος του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας σκοτώθηκε από επίθεση drone ενώ χειριζόταν εκσκαφέα στον νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ, η οποία δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία, είχε αρχικά αφήσει να εννοηθεί ότι θα τηρούσε τη συμφωνία εφόσον τη σεβόταν και το Ισραήλ.

Η Νταχίγια, που άλλοτε ήταν μια πυκνοκατοικημένη και ζωντανή περιοχή, παραμένει σε μεγάλο βαθμό άδεια μετά την εκεχειρία, καθώς πολλοί κάτοικοι φοβούνται να επιστρέψουν εξαιτίας του κινδύνου νέων ισραηλινών επιθέσεων.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο διοικητής που στοχοποιήθηκε ήταν υπεύθυνος για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων και στρατιωτών. «Κανένας τρομοκράτης δεν έχει ασυλία - το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα φτάσει κάθε εχθρό και δολοφόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, με τη στήριξη των ΗΠΑ, συνεχίζονται κυρίως σε διπλωματικό επίπεδο, ενώ ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, έχει απορρίψει το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Νετανιάχου στο άμεσο μέλλον.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας, περισσότεροι από 2.700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από τις 2 Μαρτίου.