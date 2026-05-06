Δάσκαλοι και καθηγητές κατεβαίνουν στους δρόμους την Τετάρτη 13 Μαίου - Τα αιτήματά τους και πώς θα γίνουν τα μαθήματα στα σχολεία.

Σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα θα δώσει το παρών στην γενική 24ωρη απεργία της Τετάρτης 13 Μαίου που έχει ήδη προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ γεγονός που θα φέρει διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα μαθημάτων όλων των βαθμίδων ανάλογα με την συμμετοχή στην κινητοποίηση.

Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων θα συμμετάσχουν στην απεργιακή κινητοποίηση και δίνουν ραντεβού στο δρόμο διεκδικώντας μια σειρά αιτημάτων που αφορούν ζητήματα της εκπαίδευσης όσο και μισθολογικές αξιώσεις. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, ενώνουν τις δυνάμεις τους και τις φωνές τους κάτω από την «ομπρέλα» της ΑΔΕΔΥ για να διεκδικήσουν αυξήσεις στους μισθούς, 13ο και 14ο μισθό, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης, αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, αντιμετώπιση της ακρίβειας, ασφαλιστικά, ζητήματα υγείας, ασφάλειας, ΣΣΕ, συνδικαλιστικά δικαιώματα. Όπως συμβαίνει σε κάθε απεργία έτσι και την προσεχή Τετάρτη θα υπάρξει αναδιαμόρφωση στη λειτουργία των σχολείων τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς θα υπάρξει ευρεία συμμετοχή των εκπαιδευτικών.

Κλειστά σχολεία την Τετάρτη 13/5 λόγω της απεργίας;

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει οδηγία να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την προσεχή Τετάρτη 13/5 ανήμερα της απεργίας της ΑΔΕΔΥ καθώς όπως τονίζεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες. Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από το ποιοι και πόσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην απεργία, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Ειδικότερα, σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, είναι σύνηθες οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν τους γονείς για την πρόθεσή τους να απεργήσουν, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί υποχρέωση. Είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν κανονικά τα πρωινά μαθήματα, αλλά να μη λειτουργήσει το ολοήμερο πρόγραμμα, αν ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός συμμετέχει στην απεργία. Αντίστοιχα, σε Γυμνάσια και Λύκεια, οι μαθητές θα παραστούν κανονικά, όμως στις ώρες που οι καθηγητές απεργούν θα υπάρχουν κενά, τα οποία, αν είναι συνεχόμενα, μπορεί να οδηγήσουν σε πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο.