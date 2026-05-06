Οι Rolling Stones θα κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ, «Foreign Tongues» στις 10 Ιουλίου.

Το νέο άλμπουμ των Rolling Stones με τίτλο «Foreign Tongues» θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση των θρυλικών ρόκερ. Το άλμπουμ έρχεται σε λιγότερο από έναν μήνα μετά την κυκλοφορία ενός σινγκλ τραγουδιού.

Το Foreign Tongues θα είναι το 25ο άλμπουμ των Stones στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς το τελευταίο τους κατά σειρά, το Hackney Diamonds, είχε κυκλοφορήσει το 2023 και τους χάρισε το βραβείο «Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ» στα Grammy Awards του 2025.

Το νέο άλμπουμ ανακοινώνεται με το ανεβαστικό και «κολλητικό» lead single In the Stars, το οποίο κυκλοφορεί ψηφιακά από σήμερα μαζί με το εναρκτήριο κομμάτι του άλμπουμ Rough and Twisted.

Το συγκρότημα ανακοίνωσε την κυκλοφορία του στον ιστότοπό του, δημοσιεύοντας ένα βίντεο όπου διακρίνονται οι ογδοντάχρονοι Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς, όπως και ο εβδομηντάχρονος Ρόνι Γουντ να εργάζονται μέσα σε ένα στούντιο ηχογράφησης.

Αυτό το άλμπουμ θα είναι «πιστό» στον «ήχο των Rolling Stones», με επιρροές μπλουζ, κάντρι, ροκ, αναφέρει το συγκρότημα στον ιστότοπό του.

Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε σε μια εξαιρετικά δημιουργική περίοδο και το Foreign Tongues ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από έναν μήνα στα Metropolis Studios στο Δυτικό Λονδίνο, με τους Τζάγκερ, Ρίτσαρντς και Γουντ να επανενώνονται με τον βραβευμένο με Grammy παραγωγό Andrew Watt, ο οποίος είχε αναλάβει και το Hackney Diamonds. Το αποτέλεσμα είναι ένας δυναμικός και σύγχρονος δίσκος που διατηρεί τον χαρακτηριστικό ήχο του συγκροτήματος, ενώ παράλληλα εξερευνά νέα ηχητικά και στιχουργικά πεδία, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη μοναδική τους κληρονομιά.



Το άλμπουμ περιλαμβάνει ξεχωριστές ερμηνείες από τους Stones μαζί με βασικούς συνεργάτες τους όπως οι Darryl Jones, Matt Clifford και Steve Jordan. Περιλαμβάνει επίσης μια ιδιαίτερη συμμετοχή του Charlie Watts, ηχογραφημένη σε μία από τις τελευταίες του sessions πριν τον θάνατό του το 2021. Επιπλέον, συμμετέχει μια εντυπωσιακή σειρά από guest καλλιτέχνες, όπως οι Steve Winwood, Paul McCartney, ο Robert Smith των The Cure και ο Chad Smith των Red Hot Chili Peppers.

Λίγο νωρίτερα, είχε δημοσιευτεί ένα μήνυμα σχετικά με μια επερχόμενη αναγγελία στον ιστότοπο του μυστηριώδους συγκροτήματος The Cockroaches, το οποίο είναι στην πραγματικότητα ένα ψευδώνυμο των Rolling Stones.

Υπό αυτή την ταυτότητα, την οποία έχει ήδη χρησιμοποιήσει το συγκρότημα για μυστικές συναυλίες τις δεκαετίες του 1970 και 1980, οι Άγγλοι ρόκερ δημοσίευσαν στα μέσα Απρίλιου ένα σινγκλ, το Rough and Twisted, σε βινύλιο και σε περιορισμένα αντίτυπα.