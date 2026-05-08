Η τρυφερή ανάρτηση του Snik με την ενός μηνός κόρη του.

Με την ενός μηνός κόρη του αγκαλιά τράβηξε φωτογραφία ο Snik, ο οποίος φαίνεται χαμογελαστός να απολαμβάνει κάθε λεπτό στο πλευρό του παιδιού του.

Ο γνωστός τράπερ έγινε πατέρας για πρώτη φορά το στις αρχές του προηγούμενου μήνα και συγκεκριμένα το βράδυ της 2ας Απριλίου.

Στις πρώτες δηλώσεις που είχε παραχωρήσει μετά την γέννηση της κόρης του στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» δεν είχε κρύψει την αγωνία και τη χαρά του, δηλώνοντας μεταξύ άλλων:

«Είμαι πολύ συγκινημένος και τώρα ξεκινάει ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή μου. Και νομίζω ότι τώρα θα το συνειδητοποιήσω πιο πολύ που πάμε σπίτι, που θα είμαστε στο ασφαλές περιβάλλον μας. Αν χρειαστεί θα την κάνω και μπάνιο. Απλά δεν ξέρω ακόμα πώς γίνεται, θα μάθω».

Έτσι, το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου, ο τράπερ δημοσίευσε μία κοινή φωτογραφία με την κόρη του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου απεικονίζεται στο μπαλκόνι να κρατά στην αγκαλιά του το νεογέννητο μωρό.

