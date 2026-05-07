Με αβάσταχτο πόνο συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό, που δολοφονήθηκε στην Αμμουδάρα από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του.

Με βαθιά συγκίνηση και βαρύ πένθος αποχαιρέτησαν στον Χώνο Ηρακλείου, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής τον Νικήτα Γεμιστό, τον 21χρονο που δολοφονήθηκε στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Η νεκρώσιμος ακολουθία ξεκίνησε στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, όπου έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για το ύστατο χαίρε. Η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη, με την οικογένεια και τους ανθρώπους που γνώριζαν τον νεαρό να αδυνατούν να αποδεχθούν τον ξαφνικό και βίαιο χαμό του.

{https://www.youtube.com/watch?v=8ndF5O2K_uw}

Η σορός του 21χρονου έφτασε στην εκκλησία λίγο πριν από τις 11:30, αφού προηγουμένως είχε μεταφερθεί στο σπίτι των παππούδων του. Στο χωριό υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία, υπό τον φόβο νέων εντάσεων, καθώς η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συναισθηματική φόρτιση στην τοπική κοινωνία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι συγγενείς ζήτησαν από αστυνομικούς να φύγουν από το χωριό

Λίγο πριν από την έναρξη της εξοδίου ακολουθίας σημειώθηκε ένταση, όταν μέλη της οικογένειας αντέδρασαν στην παρουσία αστυνομικών στον χώρο της κηδείας. Με φωνές και εμφανή οργή, ζήτησαν από τις αστυνομικές δυνάμεις να αποχωρήσουν, καταγγέλλοντας ότι επί χρόνια ζητούσαν βοήθεια από τις Αρχές χωρίς, όπως υποστηρίζουν, να υπάρξει η αναγκαία ανταπόκριση.

{https://www.youtube.com/watch?v=NSXSzcYfNr0&t=10s}

«Ήρθαν τώρα που τον σκότωσαν», φέρονται να φώναζαν συγγενείς του θύματος, εκφράζοντας την πίκρα και την αγανάκτησή τους μέσα σε μια ήδη εξαιρετικά φορτισμένη ημέρα. Σύμφωνα με την οικογένεια, είχαν απευθυνθεί στις Αρχές επί τρία χρόνια, ζητώντας παρέμβαση και προστασία.

Η οικογένεια του Νικήτα έχει απευθύνει ιδιαίτερη έκκληση σε όσους παραστούν στην κηδεία να φορούν λευκά ρούχα, αποφεύγοντας το μαύρο. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά, θέλοντας ο αποχαιρετισμός να έχει τον τόνο που οι ίδιοι επιθυμούν για τον 21χρονο.

Συγκίνηση προκάλεσε και η ανάρτηση της μικρότερης αδερφής του, το μεσημέρι της Τετάρτης, μέσα από την οποία περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια θέλει να αποχαιρετήσει τον Νικήτα. «Φορέστε όλοι τα καλά σας, αν θέλετε λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα… αλλά ούτε μια σφαίρα».

Έπεσε νεκρός από τα πυρά του πατέρα του 17χρονου φίλου του

Ο πόνος για την οικογένεια και τους φίλους του είναι αβάσταχτος, καθώς δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν ότι ο νεαρός χάθηκε τόσο ξαφνικά. Ο Νικήτας Γεμιστός έπεσε νεκρός από τα πυρά του 54χρονου Κώστα Παρασύρη, πατέρα του 17χρονου φίλου του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του τον Νοέμβριο του 2023 στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, εβδομάδες μετά το τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί με τον 21χρονο στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου.

Το φονικό σημειώθηκε επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμμουδάρα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο 54χρονος φέρεται να συγκρούστηκε με το κόκκινο αυτοκίνητο του θύματος. Ο 21χρονος, κατά τις ίδιες πληροφορίες, προσπάθησε να απομακρυνθεί τρέχοντας, όμως ο κατηγορούμενος φέρεται να έβγαλε όπλο και να τον πυροβόλησε στον θώρακα. Από τα ηχητικά ντοκουμέντα που έχουν καταγραφεί από το σημείο προκύπτουν συνολικά έξι πυροβολισμοί.

Στη σκιά της δολοφονίας, ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης οδηγήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί έως τις 14:30 της ερχόμενης Δευτέρας. Οι Αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της συζύγου του, η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στο μαύρο Peugeot που οδηγούσε ο κατηγορούμενος.

Σε βάρος του 54χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για από κοινού διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή.

Η σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, με τις δικαστικές Αρχές να εξετάζουν τον ρόλο της κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης.