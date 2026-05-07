Ο 21χρονος Ν. δολοφονήθηκε μέρα-μεσημέρι στην Κρήτη από τον άνδρα που τον απειλούσε επί τρία χρόνια για την ζωή του.

Δύο 24ωρα μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του 21χρονου Ν. στην Κρήτη, η ΕΛΑΣ - δια στόματος Κωνσταντίας Δημογλίδου - απαντά σε όσους εύλογα αναρωτιούνται τι έκανε η αστυνομία και η δικαιοσύνη για να προστατεύσει έναν πολίτη που είχε επανειλημμένα καταγγείλει πως δέχεται απειλές.

«Κάθε φορά που το θύμα, απευθύνθηκε στην αστυνομία, είχε άμεσα τη συνδρομή μας», υποστήριξε. «Το 2024 [το θύμα] όντως δέχτηκε μία επίθεση και μάλιστα ο δράστης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τον προσέγγισε, ταυτοποιήθηκε πολύ γρήγορα και συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Δεν χάθηκε καθόλου χρόνος, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και του αφαιρέθηκε και ο νόμιμος οπλισμός για κυνηγετικό όπλο που κατείχε. Δυστυχώς στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος».

Ο Κώστας Παρασύρης είχε τότε αποπειραθεί να δολοφονήσει τον νεαρό Ν.

Για την σοβαρή επίθεση, το μόνο που είχε επιβληθεί στον δράστη ήταν περιοριστικοί όροι.

Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου, οι περιοριστικοί όροι «είναι πολύ σημαντικοί για εμάς, καθώς αποτελούν μια δικλείδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ώστε να μπορούμε άμεσα να ενημερωθούμε σε περίπτωση που ο δράστης πλησιάσει το θύμα.

Αυτοί οι όροι παραβιάστηκαν.

«Το θύμα απευθύνθηκε και πάλι στην αστυνομία και πάλι ο δράστης άμεσα συνελήφθη για να ακολουθηθεί αυτόφωρη διαδικασία και μάλιστα ενημερώθηκε και το αρμόδιο τμήμα της Εισαγγελίας που επιβάλει αυτούς τους περιοριστικούς όρους ότι αυτοί οι όροι παραβιάζονται από το δράστη.

Στο έγγραφο που εξασφάλισε το Dnews, επιβεβαιώνεται πως η ΕΛΑΣ έπραξε τα δέοντα, ζητώντας από τον αρμόδιο εισαγγελέα να αναλάβει δράση.

Ο δράστης ωστόσο αφέθηκε και πάλι ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Όπως σημειώνει η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, «δεν προσήχθη ποτέ στον εισαγγελέα, παρόλο που κρατούνταν από την Ελληνική Αστυνομία, με αποτέλεσμα πλέον να φτάνουμε σε αυτό το περιστατικό όπου η αστυνομία ενημερώθηκε αφού είχε δολοφονηθεί ο άτυχος 20χρονος νεαρός».

Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, πως παρότι ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα, η ΕΛΑΣ ενημέρωσε το αρμόδιο τμήμα εκτελέσεων ποινών, «ώστε να λάβει γνώση το αρμόδιο τμήμα ότι οι περιοριστικοί όροι παραβιάζονται από το δράστη».