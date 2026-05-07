Τι είπαν Μάκης Βορίδης, Θανάσης Ζεμπίλης, Τάσος Δημοσχάκης και Δημήτρης Καιρίδης στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ.

Άνοιξε η βεντάλια των τοποθετήσεων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας μετά την ομιλία του πρωθυπουργού στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου το θέμα των δικογραφιών του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και ο ρόλος του βουλευτή βρίσκονται στο επίκεντρο των πρώτων τοποθετήσεων.

Ο Μάκης Βορίδης, έβαλε στο στόχαστρο την Λαουρα Κοβεσι, καταλογίζοντας της πολιτικές τοποθετήσεις και πρόσθεσε ότι όλες οι υποθέσεις που αφορούν βουλευτές της ΝΔ είναι αβάσιμες και αστήρικτες.

«Η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση έρχεται σε μια εξέλιξη αμφισβήτηση στο ρόλο του βουλευτή και των καθηκόντων του. Η επίθεση έρχεται από μία δικαστικό την κυρία Κοβέσι, η οποία καταχωρήθηκε ως πολιτικός από τις τοποθετήσεις που έχει κάνει η ίδια.

Το επιτελικό κράτος είναι η διαδικασία συντονισμού, ο κυβερνητικός προγραμματισμός, η αποτίμηση του κυβερνητικού έργου, αυτά δεν θίγουν το βουλευτή. Σήμερα αυτό δεν είναι μια τέτοια σύγκρουση, είναι η ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή.

Έχω δει όλες τις υποθέσεις, είναι 13 αβάσιμες και αστήρικτες υποθέσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης. Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο μας; Έρχονται γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε με τη δημόσια διοίκηση; Χρειάζεται οριοθέτηση. Και ένα ισχυρό μήνυμα απέναντι στην ανεύθυνη αντιπολίτευση, τέρμα στην ποινικοποίηση της δραστηριότητας των βουλευτών. Χαιρετίζω θέση του πρωθυπουργού για την αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή και ότι πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό», είπε ο Μάκης Βορίδης.

Ο Θανάσης Ζεμπίλης που είναι ένας εκ των 5 που υπέγραψαν κοινό άρθρο με βολές για το επιτελικό κράτος, τόνισε ότι δεν πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών, σχολιάζοντας πρόσφατες τοποθετήσεις του πρωθυπουργού. Σε εκείνο το σημείο παρενέβη ο πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι το σύνταγμα ορίζει πως ο απρόθυμος των βουλευτών είναι μεταξύ 200 και 309 και δεν υπάρχει στην συνταγματική αναθεώρηση πρόταση για μείωση του αριθμού των βουλευτών.

Στα αξιοσημείωτα, ο Τάσος Δημοσχάκης πρότεινε ψυχοτεχνικά τεστ για όσους θέλουν από εδώ και πέρα να είναι υποψήφιοι βουλευτές.

Ο Δημήτρης Καιριδης είπε πως «οι συναντήσεις μας θα πρέπει να είναι πιο τακτικές και αποδραματοποιημένες».