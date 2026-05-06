Κυκλοφόρησαν τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα από την δεύτερη πρόβα του Akyla στη σκηνή της Eurovision 2026.

Ο Akylas βρίσκεται στην τελική ευθεία μέχρι τη στιγμή που θα ανέβει στη σκηνή της Eurovision 2026 για να διαγωνιστεί προκειμένου να κερδίσει τη θέση του στον μεγάλο τελικό.

Η ελληνική αποστολή, βρίσκεται ήδη στην Βιέννη όπου πραγματοποίησαν τις δύο πρώτες πρόβες που προβλέπονται, ενώ ο 27χρονος καλλιτέχνης αναμένεται να διαγωνιστεί την Τρίτη 12 Μαΐου, στην 4η θέση και στον Α’ Ημιτελικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στη σκηνή θα υπάρχει ένα ογκώδες πολύ επίπεδο prop πάνω στο οποίο θα εκτυλίσσεται η ιστορία και το παιχνίδι του Akyla, ενώ στο πλευρό του θα βρίσκονται «χαρακτήρες» μεταξύ αυτών και η Παρθένα Χοροζίδου.

Στο σχετικό απόσπασμα που ήρθε στο φως της δημοσιότητας σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, ο Akylas εμφανίζεται ντυμένος σαν «τίγρης» με μία αμφίεση που θυμίζει την εμφάνισή του στον εθνικό τελικό, ενώ από το σύνολο δεν λείπει το χαρακτηριστικό του σκουφάκι και οι γούνινες μπότες. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι πρόκειται για ένα απόσπασμα από τη δεύτερη πρόβα του Akyla, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το κοινό – πιθανά - θα χαρίζει τη δική του πνοή στον μεγάλο τελικό.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι και σήμερα το «Ferto» βρίσκεται στη δεύτερη θέση των προγνωστικών, με τον Akyla να έχει συγκεντρώσει το δικό του κοινό εντός και εκτός συνόρων.

Μάλιστα, το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου, ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό», αποκάλυψε ότι στη σκηνή θα υπάρχει και ένα αντικείμενο από την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου το 2005.

Ο λόγος, για την χαρακτηριστική λύρα!

