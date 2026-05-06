Όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την εμφάνιση του Akyla στη Eurovision 2026.

Τη δεύτερη πρόβα του στη σκηνή της Eurovision 2026 πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου ο Akylas που εκπροσωπεί την Ελλάδα με το τραγούδι «Ferto».

Ο 27χρονος καλλιτέχνης φαίνεται να απολαμβάνει κάθε λεπτό της προετοιμασίας του, ενώ παραμένει στις υψηλές θέσεις των προγνωστικών.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, αναμένεται να εμφανιστεί στη σκηνή έχοντας στο πλευρό του ακόμη τέσσερα πρόσωπα, ανάμεσά τους και η ηθοποιός Παρθένα Χοροζίδου, οι οποίοι θα υποδυθούν τους χαρακτήρες στο «παιχνίδι» του Akyla.

Παράλληλα, το πρωί της Τετάρτης, μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό», ο Γιώργος Λιάγκας, έκανε μία ιδιαίτερη αποκάλυψη, συνδέοντας την φετινή εμφάνιση με την παρουσία της Έλενας Παπαρίζου στον διαγωνισμό τραγουδιού.

Όπως εξήγησε ο παρουσιαστής, ο Akylas θα έχει μαζί του στη σκηνή την λύρα που κρατούσε και η Έλενα Παπαρίζου το 2005, που χάρισε τη νίκη στην Ελλάδα με το «My Number One».

Η συγκεκριμένη επιλογή φαίνεται να μην είναι τυχαία, καθώς το συγκεκριμένο αντικείμενο έχει ταυτιστεί με την νίκη της χώρας στον διαγωνισμό.

Στα στοιχήματα ο Akylas εμφανίζεται στη δεύτερη θέση, ενώ στην τελική εμφάνιση αναμένεται να εμφανιστούν μεταφρασμένοι στα αγγλικά οι στίχοι κατά την διάρκεια των οποίων ο 27χρονος καλλιτέχνης αναφέρεται στη μητέρα του.

Τέλος, όπως έγινε γνωστό χθες, μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» στην σκηνή θα υπάρχει ένα περιστρεφόμενο prop με διαφορετικούς χώρους που θα θυμίζει σκηνικό από video game. Πάνω σε αυτό, ο Akylas θα κινείται συνεχώς και θα συναντά τα τέσσερα πρόσωπα που θα τον συντροφεύουν.

