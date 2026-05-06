Ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική ασφαλιστική αγορά, επισημαίνοντας την ανάγκη άμεσης προσαρμογής στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται διεθνώς.

Κατά την ομιλία του στη συνάντηση του Groupama Assurance Mutuelles Management Team, στο Μουσείο Ακρόπολης, υπογράμμισε ότι οι αυξημένες ρυθμιστικές απαιτήσεις, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ασφαλιστικού κλάδου.

Ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που θα καταφέρουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις θα αποκτήσουν ηγετικό ρόλο στην αγορά, προσφέροντας αξιόπιστες και ουσιαστικές λύσεις προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια, ώστε τόσο οι εποπτευόμενοι φορείς όσο και οι καταναλωτές να αισθάνονται και να είναι ασφαλείς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της ιδιωτικής ασφάλισης για την οικονομία, σημειώνοντας ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες αναλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα κινδύνων για λογαριασμό των ασφαλισμένων, ενώ ταυτόχρονα διοχετεύουν σημαντικά κεφάλαια στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσω των ασφαλίστρων. Όπως εξήγησε, ο ρόλος τους ως θεσμικών επενδυτών συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, καθιστώντας την ασφαλιστική αγορά στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης.

Αναφερόμενος στις μακροπρόθεσμες προτεραιότητες της Τραπέζης της Ελλάδος, ο διοικητής στάθηκε στη διασφάλιση υψηλών επαγγελματικών προτύπων, στην ενίσχυση της αποτελεσματικής διακυβέρνησης και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Όπως σημείωσε, το 2026 η ελληνική ασφαλιστική αγορά μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομία, ανταποκρινόμενη τόσο στους υφιστάμενους όσο και στους αναδυόμενους κινδύνους.

Κλείνοντας, ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.