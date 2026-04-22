Σύμφωνα με νέα μελέτη, η κλιματική αλλαγή παρατείνει την περίοδο ανθοφορίας ορισμένων φυτών άρα και τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας, που προκαλούνται από τη γύρη.

Όσοι πάσχουν από αλλεργική ρινίτιδα πρέπει πλέον να υπομένουν συμπτώματα έως και δύο εβδομάδες περισσότερο από ό,τι θα έκαναν τη δεκαετία του 1990, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Η έκθεση από 65 επιστήμονες από όλο τον κόσμο διαπίστωσε ότι η κλιματική αλλαγή έχει «παρατείνει την περίοδο της γύρης». Η λεπτή σκόνη που απελευθερώνεται από ορισμένα χόρτα, δέντρα και φυτά μπορεί να προκαλέσει χάος σε όσους είναι αλλεργικοί, με φαγούρα στα μάτια, φτέρνισμα και πονοκεφάλους που είναι όλα κοινά συμπτώματα.

Τι σημαίνει αυτό για εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν με αλλεργική ρινίτιδα και υπάρχει κάτι που μπορούν να κάνουν για να την αντιμετωπίσουν;

Η νέα έκθεση, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Lancet Public Health, αναφέρει ότι η κλιματική αλλαγή παρατείνει την περίοδο ανθοφορίας ορισμένων φυτών. Οι ερευνητές εξέτασαν τρία δέντρα που είναι κοινά στην Ευρώπη - τη σημύδα, την σκλήθρα και την ελιά - και διαπίστωσαν ότι η επικονίαση ξεκίνησε μία έως δύο εβδομάδες νωρίτερα μεταξύ 2015 και 2024, σε σύγκριση με το 1991 έως το 2000.

«Βλέπουμε μια παρατεταμένη περίοδο - μια νωρίτερα έναρξη επικονίασης τόσο στο βορρά όσο και στο νότο της Ευρώπης», είπε ο καθηγητής Joacim Rocklov, από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, ένας από τους συντάκτες της έρευνας. Δήλωσε στο Today Programme στο BBC Radio 4 ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί εάν η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε επίσης να αυξάνει την ποσότητα της γύρης που κυκλοφορεί και να κάνει τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας πιο σοβαρά.

Οι αρχές του καλοκαιριού είναι συχνά η περίοδος αιχμής της γύρης, όταν ο αριθμός των κόκκων γύρης στον αέρα πολλαπλασιάζεται. Ο ζεστός καιρός που παρατηρείται τα τελευταία δύο χρόνια σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδανικές για τη γύρη των σημύδων, μια σημαντική αιτία της αλλεργικής ρινίτιδας. Οι ζεστές, ξηρές μέρες βοηθούν στην εξάπλωση της γύρης στον αέρα, δημιουργώντας αυτό που έχει ονομαστεί «βόμβα γύρης». Οποιαδήποτε παράταση της περιόδου γύρης θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο σε εκατομμύρια ανθρώπους που πάσχουν από αλλεργική ρινίτιδα.

«Ενώ για ορισμένους τα συμπτώματά τους μπορεί να είναι ήπια, για πολλούς τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας επηρεάζουν την ποιότητα ζωής τους», λέει η Anne Biggs, αναπληρώτρια επικεφαλής κλινικών υπηρεσιών στην Allergy UK. «Μπορεί να σημαίνει χαμένες ημέρες στην δουλειά, κακό ύπνο και, για ορισμένους εφήβους και νέους, τα ενεργά συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας μπορεί να σημαίνουν μείωση του ακαδημαϊκού βαθμού στις εξετάσεις τους».

Η γύρη μπορεί επίσης να προκαλέσει κρίσεις άσθματος και αλλεργικές αντιδράσεις σε άτομα που ζουν με άλλες αναπνευστικές παθήσεις.

«Εάν οι άνθρωποι είναι αλλεργικοί στη γύρη, αυτό μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή των αεραγωγών τους και να προκαλέσει τρομακτικές αναπνευστικές παθήσεις, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε απειλητικές για τη ζωή κρίσεις άσθματος και εξάρσεις ΧΑΠ», λέει η Δρ Samantha Walker, διευθύντρια έρευνας και καινοτομίας στην Asthma and Lung UK.

Οι καλύτερες θεραπείες για την αλλεργική ρινίτιδα

Δεν υπάρχει θεραπεία για την αλλεργική ρινίτιδα, αλλά υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να ανακουφίσουν τα συμπτώματα και να σας βοηθήσουν να νιώσετε λίγο καλύτερα. Ο ειδικός σε αλλεργίες καθηγητής Stephen Till, από τα νοσοκομεία Guy's και St Thomas' στο Λονδίνο, συνιστά «μια προσέγγιση κοκτέιλ», που σημαίνει λήψη:

- αντιισταμινικών δισκίων ή σταγόνων που δεν προκαλούν υπνηλία και έχουν μακρά δράση

- ενός στεροειδούς ρινικού σπρέι και

- οφθαλμικών σταγόνων.

«Όλα λειτουργούν με διαφορετικούς τρόπους και είναι όλα πολύ ασφαλή για τους περισσότερους ανθρώπους. Απλώς συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας», πρόσθεσε.

Αυτά τα προϊόντα μπορείτε να τα πάρετε χωρίς συνταγή γιατρού ωστόσο συνίσταται μία επίσκεψη στον ειδικό.

Τι να αποφεύγετε

Η αποφυγή των παραγόντων που προκαλούν την αλλεργική ρινίτιδα είναι επίσης απαραίτητη, λένε οι ειδικοί. Η καλή υγιεινή είναι βασικό στοιχείο, καθώς η γύρη κάθεται στο πρόσωπο και τα χέρια σας όταν βγαίνετε έξω, οπότε κάντε ένα ντους και αλλάξτε ρούχα όταν μπαίνετε ξανά στο σπίτι σας.

Επίσης, τα κατοικίδια είναι «εξαιρετικά οχήματα» για να φέρουν τη γύρη στο σπίτι σας και χρειάζονται και αυτά αντίστοιχες συνθήκες υγιεινής.

Οι ειδικοί συνιστούν επίσης:

- να βάζετε ρινικό σπρέι ή βαζελίνη γύρω από τα ρουθούνια σας για να παγιδεύετε τη γύρη

- να φοράτε γυαλιά ηλίου, μάσκα ή ένα καπέλο ηλίου με πλατύ γείσο για να εμποδίζετε τη γύρη να εισέρχεται στη μύτη και τα μάτια σας

- να σκουπίζετε και να ξεσκονίζετε τακτικά το σπίτι σας

- να δοκιμάζετε ένα φίλτρο γύρης στους αεραγωγούς του αυτοκινήτου σας

Επίσης, προσπαθήστε να αποφύγετε:

- να κόβετε γρασίδι ή να περπατάτε σε γρασίδι

- να έχετε φρέσκα λουλούδια στο σπίτι

- να καπνίζετε ή να βρίσκεστε κοντά σε καπνιστές

- να στεγνώνετε τα ρούχα σας έξω

Τι γίνεται αν η αλλεργική ρινίτιδα επιδεινωθεί

Το 90% των ατόμων με αλλεργική ρινίτιδα μπορεί να αντιμετωπιστεί με μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Εάν η αλλεργική ρινίτιδα γίνει πραγματικά εξουθενωτική, ο γιατρός σας μπορεί να σας παραπέμψει σε έναν ειδικό. Ο ειδικός σε θέματα αλλεργιών, καθηγητής Adam Fox, λέει ότι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών αλλεργίας, ακόμη και η γνώση μεταξύ των γενικών γιατρών σχετικά με τις αλλεργίες «δεν είναι τόσο καλή όσο θα μπορούσε να είναι».

«Για μια σημαντική μειονότητα, έχει πραγματικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής, στην παραγωγικότητα στην εργασία και στην απόδοση στο σχολείο».

Η ανοσοθεραπεία μπορεί να είναι διαθέσιμη για όσους υποφέρουν από αλλεργική ρινίτιδα. Τότε είναι που μικροσκοπικές ποσότητες γύρης εγχέονται στο σώμα με την πάροδο του χρόνου για να το συνηθίσουν στην ουσία, έτσι ώστε να μην αντιδρά πλέον υπερβολικά.

Με πληροφορίες του BBC/Lancet