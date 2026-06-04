Χαιρετισμό στην εκδήλωση «Πολιτική προτεραιότητα η κλιματική δράση - Οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν υπερβάσεις και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων» απηύθυνε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, χαιρέτισε την κοινής δράσης των τριών παρατάξεων της αντιπολίτευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις και την κλιματική αλλαγή.

Υπογραμμίζει ότι η αξία της εκδήλωσης δεν περιορίζεται στο θέμα της, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι διαφορετικοί φορείς και αιρετοί με κοινό προοδευτικό προσανατολισμό επιλέγουν τη συνεννόηση και τη διαμόρφωση κοινών προτάσεων. Όπως αναφέρει, οι σύγχρονες προκλήσεις απαιτούν υπερβάσεις, ενότητα και κοινωνική συμμαχία με σαφείς στόχους και λύσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην κλιματική κρίση, την οποία χαρακτηρίζει καθοριστική για την οικονομία, την εργασία, την υγεία και το μοντέλο ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι απαιτείται επιστημονική γνώση και κοινωνική δικαιοσύνη ώστε το κόστος της μετάβασης να μην επιβαρύνει τους πολλούς.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για έλλειψη σχεδίου πρόληψης και ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση και για πολιτικές που οδηγούν σε ιδιωτικοποιήσεις, ενεργειακή φτώχεια και ενίσχυση ολιγοπωλίων.

Κλείνοντας, σημειώνει ότι τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνουν τον δρόμο για συνεργασία και σύνθεση, με στόχο τη μετάβαση από τον διάλογο σε πρακτικές πολιτικές παρεμβάσεις προς όφελος της κοινωνίας.

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Ο χαιρετισμός του Σωκράτη Φάμελλου

«Αγαπητές φίλες και φίλοι,

θέλω να σας συγχαρώ εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για αυτή την πρωτοβουλία διαλόγου και κοινής δράσης των τριών παρατάξεων της αντιπολίτευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η αξία της σημερινής εκδήλωσης δεν βρίσκεται μόνο στο ιδιαίτερα κρίσιμο θέμα που συζητάτε. Εδράζεται και στο γεγονός ότι παρατάξεις, αιρετοί της Περιφερειακής αυτοδιοίκησης και ενεργοί πολίτες με διαφορετικές αφετηρίες και διαδρομές, αλλά με κοινή αναφορά στον προοδευτικό χώρο, επιλέγουν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να συζητήσουν, να διαμορφώσουν κοινές προτάσεις και να αναπτύξουν και κοινή δράση για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας.

Γιατί οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας και οι ανάγκες της κοινωνίας δεν αντιμετωπίζονται με περιχαρακώσεις, ούτε με επιλογές κομματικής απομόνωσης. Απαιτούν υπερβάσεις, ενότητα και συνεργασία των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων και την οικοδόμηση μιας κοινωνικής και πολιτικής συμμαχίας για ένα προοδευτικό πολιτικό πρόγραμμα με συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένες λύσεις.

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Η κλιματική κρίση είναι από τα πιο σημαντικά πεδία πολιτικής. Τη συναντάμε πλέον σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας και της οικονομικής δραστηριότητας. Επηρεάζει την αγροτική παραγωγή, την οικονομία, την εργασία, την υγεία, τα ενεργειακά, την ασφάλεια, τη γεωπολιτική, την ποιότητα ζωής και τελικά το ίδιο το μοντέλο ανάπτυξης. Είναι μια πρόκληση που απαιτεί επιστημονική γνώση, πολιτική βούληση και κυρίως κοινωνική δικαιοσύνη, ώστε το κόστος της μετάβασης να μην μεταφέρεται ξανά στους πολλούς.

Η εκδήλωσή σας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ώστε η αυριανή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος να μη μείνει σε επετειακές αναφορές, αλλά να μετατραπεί σε πράξη. Να κάνουμε την κλιματική δράση μέρος της καθημερινότητάς μας και βασικό άξονα πολιτικών που θωρακίζουν κοινωνία και περιβάλλον, ενώ βελτιώνουν το εισόδημα, την ποιότητα ζωής και την ευημερία των πολιτών.

Η έλλειψη σχεδίου πρόληψης και ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση είναι εμφανής σε όλους μας, τα τελευταία 7 χρόνια. Από την άλλη, η κρίση γίνεται ευκαιρία για ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων αγαθών, ενεργειακή φτώχεια και υπερκέρδη ολιγοπωλίων, με επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Γι’ αυτό η σημερινή σας πρωτοβουλία έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί στέλνει το μήνυμα ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που μπορούν να συζητούν, να συνθέτουν και να αναλαμβάνουν κοινές πρωτοβουλίες απέναντι σε προβλήματα που αφορούν το μέλλον της κοινωνίας. Αυτό είναι και το ζητούμενο για όλους εμάς, να περάσουμε από τον διάλογο στις πράξεις.

Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτή την τόσο σημαντική εκδήλωσή σας».