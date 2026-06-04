Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους τόκους των κόκκινων δανείων

Θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τον υπολογισμό των τόκων στα «κόκκινα» δάνεια που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με την απόφαση, οι οφειλόμενοι τόκοι θα υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού οφειλόμενου ποσού, πρακτική που, όπως επισημαίνει η Κουμουνδούρου, οδηγούσε σε υπέρμετρη επιβάρυνση των δανειοληπτών.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημειώνει ότι έχει ταχθεί διαχρονικά υπέρ της προστασίας των δανειοληπτών και της συγκεκριμένης πρότασης, ενώ υπενθυμίζει τις παρεμβάσεις που έχει πραγματοποιήσει κατά του τρόπου λειτουργίας των funds και των servicers. Παράλληλα, αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι με τον πτωχευτικό νόμο άνοιξε ο δρόμος για απώλειες κατοικιών και τη μετατροπή ιδιοκτητών σε ενοικιαστές των ίδιων τους των σπιτιών.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρεται επίσης στις πρόσφατες επισημάνσεις του ΔΝΤ για τα κενά στην εποπτεία και τον έλεγχο των συγκεκριμένων οργανισμών, τονίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά και τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδας.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να πιέζει πολιτικά για την προστασία της πρώτης κατοικίας, μεγαλύτερη διαφάνεια και την εξασφάλιση των δανειοληπτών απέναντι σε άδικες και καταχρηστικές πρακτικές τραπεζών, funds και servicers», καταλήγει η ανακοίνωση.