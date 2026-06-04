«Διατυπώθηκε μια θέση από την άλλη πλευρά εάν προϋπόθεση συνάντησης είναι να μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένη δύναμη περιμένω να ακούσω τη θέση του Σ. Φάμελλου», είπε ο Νίκος Παππάς.

«Εάν προϋπόθεση συνάντησης με την ΕΛ.Α.Σ. είναι να μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένη δύναμη περιμένω να ακούσω τη θέση του Σωκράτη Φάμελλου. Αν εισηγηθούμε ή αποφασίσουμε ότι για τις εκλογές δεν έχουμε να κάνουμε κάτι και έχουμε απλώς να αναμένουμε σημαίνει ότι παραιτούμαστε του πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας», είπε ο Νίκος Παππάς στα Παραπολιτικά 90,1, θέτοντας θέμα Φάμελλου.

Σχολιάζοντας τα σενάρια περί ανεξαρτητοποίησης βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ είπε «αυτό είναι ένα αποκαρδιωτικό φαινόμενο πλειστηριασμού εδρών. Είναι ένα φαινόμενο Φαραντούρη σε κακέκτυπο».

Αναλυτικά:

Ν.ΠΑΠΠΑΣ: Έχουμε μια πάρα πολύ κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή.

Για τα δημοσκοπικά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ

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Ν.ΠΑΠΠΑΣ: Είναι ιστορικά χαμηλά. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τι συμβαίνει, δεν υπάρχει πολυτέλεια να πούμε αυτά που είπαμε τον περασμένο Μάρτη όπου δεν υπήρχε η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, και περιμένουμε μια αναλυτική ενημέρωση από τον Σ. Φάμελλο για το πως υλοποιήθηκε και σε ποιο βαθμό η απόφαση που πήραμε που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρωταγωνιστήσει και θα έχει κεντρικό ρόλο και θα οικοδομήσει μια συμμαχία με όσους θέλουν κι όσους μπορούν κι ότι είναι έτοιμος για εκλογές. Άρα περιμένουμε μια ενημέρωση τι έχει γίνει σε σχέση με τις επαφές με τον Α. Τσίπρα, τι έχει γίνει σε σχέση με τις επαφές με τον Ν. Κοτζιά, τι έχει γίνει σε σχέση με τις επαφές με την Λ. Κατσέλη, με άλλες δυνάμεις οι οποίες δυνητικά θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας. Που αποδίδεται αυτή η δημοσκοπική εικόνα;

Κληθείς να σχολιάσει τις πληροφορίες που θέλουν τον κ. Φάμελλο να εισηγείται την στήριξη του κόμματος Τσίπρα

Ν.ΠΑΠΠΑΣ: Αυτό θα ισοδυναμεί με παραίτηση όλων μας από τα αξιώματά μας. Μια τέτοιου τύπου εισήγηση η οποία ταυτίζεται με τα σενάρια αναστολής, παγώματος, ψυγείου, μη καθόδου στις εκλογές, ότι «από τώρα μέχρι τον Σεπτέμβρη δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε και καλά τα πάμε» ταυτίζεται με την ουσιαστική παραίτηση όλων, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, από την ευθύνη, τα αξιώματα και την εντολή που έχουμε λάβει. Αν εισηγηθούμε ή αποφασίσουμε ότι για τις εκλογές, ως συντεταγμένη δύναμη, δεν έχουμε να κάνουμε κάτι και έχουμε απλώς να αναμένουμε σημαίνει ότι παραιτούμαστε του πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας και της εντολής που έχουμε λάβει από τα μέλη του κόμματος. Είναι αδιανόητα αυτά τα σενάρια, σημαίνει ότι δεν είναι νοητό να παραιτηθούμε από την εντολή την οποία έχουμε λάβει.

Ερωτηθείς αν μπορεί να συνεχιστεί το να μην υπάρχει κάποια τελική απόφαση για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ν.ΠΑΠΠΑΣ: Απολύτως όχι. Έχουμε φτάσει σε δημοσκοπικά νούμερα τα οποία ήταν αδιανόητα ακόμα και στις πιο δύσκολες εποχές αυτού του χώρου. Δεν μπορεί να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Θα είμαστε ακατάλληλοι για τη θέση την οποία μας έχουνε τάξει τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ εάν νομίζουμε ότι μπορούμε να βαδίζουμε με τον ίδιο ρυθμό και προσποιούμενοι ότι δεν έχουν υπάρξει γεγονότα τα οποία μας επηρεάζουν και ελπίζω να μην συμβεί αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται μεγάλες αλλαγές και περιμένω να ακούσω ποια είναι η θέση του Σ. Φάμελλου σε σχέση με αυτές.

Ερωτηθείς αν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επικείμενες εκλογές

Ν.ΠΑΠΠΑΣ: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει ότι θα είναι πρωταγωνιστικός για να συγκροτηθεί μια συμμαχία με όσους θέλουν κι όσους μπορούν, αυτό αποφασίσαμε την προηγούμενη φορά. Διερωτώμαι δημοσίως… δυστυχώς η Πολιτική μας Γραμματεία γίνεται λίγες ώρες πριν την Κεντρική Επιτροπή για μένα είναι ακατανόητο διότι το ευνόητο και το καταστατικά επιβεβλημένο είναι να αφήνεται περιθώριο συνθέσεων σε αυτά τα όργανα. Μια τέτοια απόφαση προϋποθέτει ειδικού τύπου έκτακτο συνέδριο.

Ν.ΠΑΠΠΑΣ: Διατυπώθηκε μια θέση από την άλλη πλευρά εάν προϋπόθεση συνάντησης είναι να μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένη δύναμη περιμένω να ακούσω τη θέση του Σ. Φάμελλου. Ο αρμόδιος για να μας ενημερώσει σε σχέση με το τι έχει γίνει κι αν έχει γίνει επαφή και διεργασία στο μεσοδιάστημα των 2 μηνών που είπαμε ότι θα κάνουμε επαφές και διεργασίες είναι ο κ. Φάμελλος και να πάρουμε την απόφασή μας με βάση την επίσημη ενημέρωση.

Ερωτηθείς αν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές στην περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίξει το κόμμα του Αλ. Τσίπρα

Ν.ΠΑΠΠΑΣ: Αυτό δεν μπορεί να νοηθεί αν δεν προηγηθεί η παραίτηση όλων μας από τα καθήκοντα στα οποία μας έχει βάλει η βάση του κόμματος. Επειδή μαθαίνω ότι δεν υπάρχει τέτοια σκέψη ο ΣΥΡΙΖΑ να μην συμπεριφερθεί ως συντεταγμένο κόμμα αυτομάτως παύουμε να υφιστάμεθα ως ηγεσία.

ΔΗΜ: Άλλο κόμμα μπορεί να υπάρχει;

Ν.ΠΑΠΠΑΣ: Δεν διατίθεμαι να το συζητήσω αυτό το σενάριο, δεν μπορώ να το διανοηθώ διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα συντεταγμένο κόμμα το οποίο θεωρώ ότι αποτυπώνει ένα ιστορικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία και την πολιτική, έχει τον προγραμματικό εξοπλισμό και αδικείται από την δημόσια παρουσία του.

ΔΗΜ: Με σαφείς ευθύνες της ηγεσίας του;

Ν.ΠΑΠΠΑΣ: Αναλογικές είναι οι ευθύνες. Πρέπει να δούμε την αλήθεια κατάματα και να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

Ερωτηθείς για τα σενάρια περί ανεξαρτητοποίησης βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Ν.ΠΑΠΠΑΣ: Αυτό είναι ένα αποκαρδιωτικό φαινόμενο πλειστηριασμού εδρών ο οποίος προαναγγέλλεται κιόλας. Είναι ένα φαινόμενο Φαραντούρη σε κακέκτυπο.

Για τις ενδεχόμενες συνεργασίες με τον κ. Βαρουφάκη και την Νέα Αριστερά

Ν.ΠΑΠΠΑΣ: Ο κ. Βαρουφάκης είναι μια άλλη υπόθεση πολιτική παρουσία πάνω στην αξιωματική θέση ότι όλοι εμείς που ήμασταν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προδώσαμε τις αρχές και τις αξίες και το όχι του ελληνικού λαού. Είναι ασύμβατες πορείες. Η Νέα Αριστερά και οι άνθρωποι που φύγανε από την Νέα Αριστερά είναι άλλο ζήτημα. Έχουμε συμπορευτεί μαζί, έχουμε υπηρετήσει την κυβέρνηση ’15-’19, κατά την γνώμη μου κακώς έφυγαν από το κόμμα. Θεωρώ ότι πληρώνει ο χώρος τις διασπάσεις και την σπορά της ιδέας ότι κάθε φορά που διαφωνούμε σηκωνόμαστε και φεύγουμε από το κόμμα μας. Αυτή η ιδέα δυστυχώς έχει ποτίσει και έχω προτείνει έναν οδικό χάρτη ο οποίος θα καταλήγει σε μια μεγάλη συμμετοχική διαδικασία η οποία θα είναι και η συγκολλητική ουσία για την επόμενη μέρα.