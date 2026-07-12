Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή άλλα προβλήματα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής στο Μοναστηράκι, έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην περιοχή, γεγονός που σήμανε άμεσο συναγερμό στις Αρχές.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί προληπτικά προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια πολιτών και διερχομένων μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ακολουθούν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για τη διαχείριση περιστατικών με ύποπτα αντικείμενα, εξετάζοντας κάθε ενδεχόμενο πριν επιτραπεί η επαναλειτουργία της περιοχής.

Οι Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε επίσημη ενημέρωση μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος και αποσαφηνιστεί η φύση του αντικειμένου.