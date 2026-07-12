Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί το ΚΚΕ, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτησή του, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει μια εξωραϊσμένη εικόνα της πραγματικότητας, ενώ –όπως αναφέρει– η χώρα εμπλέκεται ολοένα και βαθύτερα στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και οι πολίτες συνεχίζουν να επιβαρύνονται από την ακρίβεια.

Στην ανακοίνωσή του, το Κομμουνιστικό Κόμμα υποστηρίζει ότι ο πρωθυπουργός, αντί να εμφανίζεται ικανοποιημένος για την κυβερνητική πολιτική, θα έπρεπε να δώσει εξηγήσεις για τη συμμετοχή της Ελλάδας στους νατοϊκούς σχεδιασμούς, επισημαίνοντας πως στο πλαίσιο της Συμμαχίας εξακολουθεί να υφίσταται το τουρκικό casus belli, παρά το γεγονός ότι η Τουρκία αποτελεί επίσης μέλος του ΝΑΤΟ.

Αναλυτικά:

«Ο κ. Μητσοτάκης, αντί να καμαρώνει θα πρέπει να απολογείται, γιατί εμπλέκει τη χώρα πιο βαθιά στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του οποίου διατηρούνται οι απαράδεκτες απειλές πολέμου από τη σύμμαχο Τουρκία, καθώς και τα 28 δισ. των ΝΑΤΟϊκών εξοπλισμών και την ίδια ώρα υποκριτικά επικαλείται ξανά τις «εξωγενείς ανατιμήσεις» για την πολεμική ακρίβεια που η κυβέρνηση φορτώνει στο λαό, ενώ τον κοροϊδεύει κι από πάνω με δήθεν μειώσεις στις τιμές των καυσίμων.

Την ίδια στιγμή οι τιμές ανεβαίνουν σταθερά, οι άδικοι έμμεσοι φόροι μένουν στο ύψος τους και γεμίζουν τα κρατικά ταμεία, ενώ τα διυλιστήρια, οι ενεργειακοί όμιλοι καταγράφουν πρωτοφανή κέρδη.

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