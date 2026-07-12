Αναλυτικά όσα αναφέρει.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού και τις αναφορές του στην εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς εξελίξεις.

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι η εξωτερική πολιτική απαιτεί συνεχή στρατηγική και ενεργή διπλωματική παρουσία, σημειώνοντας πως η χώρα δεν μπορεί να κινείται, όπως ανέφερε, «στον αυτόματο πιλότο».

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ότι το casus belli της Τουρκίας δεν αποτελεί απλώς μια «ιστορική ανορθογραφία», αλλά μια διαρκή απειλή κατά της Ελλάδας. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη θέση της Άγκυρας για τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα» ως μια επιπλέον πρόκληση που, όπως είπε, επιβαρύνει το περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας.

Αναλυτικά:

«Κύριε Μητσοτάκη, το casus belli , δεν είναι απλά ιστορική ανορθογραφία. Είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας. Και η νομοθέτηση της «γαλάζιας πατρίδας» είναι ένα δεύτερο casus belli που επικρέμαται πάνω από τη χώρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Μετά τις εξελίξεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τη διαφαινόμενη στρατηγική, διπλωματική και αμυντική αναβάθμιση της Τουρκίας, ελπίζουμε να καταλάβατε πως η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήνεις στον αυτόματο πιλότο όπως κάνατε το προηγούμενο διάστημα. Δεν συγχωρούνται ολιγωρίες ούτε λανθασμένες βεβαιότητες.

Γιατί επτά χρόνια δεν αναπτύξατε την εθνική αμυντική βιομηχανία μας;

Γιατί δεν καταφέρατε διπλωματικά να δημιουργήσετε όρους αλληλεγγύης με τους Ευρωπαίους εταίρους στα ζητήματα που υπάρχουν με την Τουρκία;

Ελπίζουμε τώρα να καταλαβαίνετε τη ζημιά που έκανε η υπαναχώρηση σας στην πόντιση του καλωδίου στην Κάσο, η αδράνεια στο ζήτημα των αρχηγείων του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και η μη θέση του ζητήματος της τουρκικής προκλητικότητας στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Όσο, δε, για τη Δυτική Μακεδονία -μετά και το συλλαλητήριο των κατοίκων προ ημερών-, είστε σε θέση απολογίας:

Τι απέγιναν τα κονδύλια που υποσχεθήκατε στη Δυτική Μακεδονία;

Η Κομισιόν ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη, υπογράμμισε το χάσμα ανάμεσα στις κυβερνητικές εξαγγελίες και την πραγματική πορεία των επενδύσεων. Από τα 7,5 δισ. ευρώ που είχαν παρουσιαστεί ως συνολικό πακέτο για την επόμενη μέρα της Δυτικής Μακεδονίας, από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουν δρομολογηθεί μόλις 1,96 δισ. ευρώ σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις».