Όσα επεσήμανε σε συνέντυξή του.

Τη θέση ότι η Ελλάδα παραμένει ισχυρός παράγοντας στο διεθνές περιβάλλον και δεν βρίσκεται σε θέση παρακολούθησης των εξελίξεων διατύπωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤNEWS, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στις σχέσεις με την Τουρκία, στα εξοπλιστικά προγράμματα και στην κριτική της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η χώρα έχει ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή της παρουσία και βρίσκεται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών και αμερικανικών αμυντικών σχεδιασμών, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα των F-35 και στην αναβάθμιση των F-16.

Απαντώντας στις ανησυχίες για την ενίσχυση της Τουρκίας μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά μόνο εκτιμήσεις και σενάρια. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα διαθέτει πλέον διαφορετικό γεωπολιτικό αποτύπωμα σε σχέση με το παρελθόν και έχει αναβαθμίσει τις δυνατότητές της τόσο στρατιωτικά όσο και διπλωματικά.

Αναλυτικά η συνέντευξη:

«ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Καλημέρα κ. Υπουργέ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Καλημέρα σας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η Ελλάδα είναι παντού, έτσι;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Ο οικουμενικός ελληνισμός είναι η μεγαλύτερη δύναμή μας και καταβάλλουμε μια τεράστια προσπάθεια έτσι ώστε να συγκεντρώσουμε αυτές τις δυνάμεις και να επανενώσουμε τον ελληνισμό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ήταν παιδιά από όλο τον κόσμο.

Λοιπόν, πολλά έχουμε να πούμε. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα όσα συνέβησαν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Γιατί βλέπω εδώ, και στον Τύπο σήμερα τον κυριακάτικο, πάρα πολλές αναφορές, εν τάχει θα πω. ΕΣΤΙΑ: Από την πίσω πόρτα στην άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τουρκία με συμφωνία στο ΝΑΤΟ. ΒΗΜΑ: Το παρασκήνιο της αβλαβούς διέλευσης Μητσοτάκη από την Άγκυρα. Θεατές στο παζάρι. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Το παρασκήνιο του παζαριού για τα F-35. ΠΑΡΟΝ: Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση. Ανησυχία για την αναβάθμιση της Άγκυρας και της νέας εποχής στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να ανησυχούμε;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Τα πράγματα είναι εξαιρετικά σαφή, και ευτυχώς η εξωτερική πολιτική στηρίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα. Η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ, αποτελεί έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραμείνει εκεί με αξιοπιστία, με δύναμη και με πειθώ. Δυστυχώς τις τελευταίες ημέρες διάβασα πολλά πράγματα, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά της γείτονος. Θέλω όμως να σας πω ότι εδώ έχουμε κάτι ιδιαίτερα σαφές. Έχουμε τη θέση ότι η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον πυρήνα πολλαπλών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Η Ελλάδα είναι μέσα στην ευρωπαϊκή αμυντική ισχύ, είναι εντός του προγράμματος των F-35, εντός του προγράμματος αναβάθμισης των F-16. Αντιλαμβάνομαι ότι υπήρξε μια θερμή υποδοχή του Προέδρου Trump από την τουρκική πλευρά. Σε ό,τι αφορά όμως τα απτά δεδομένα, κανένας δεν μπορεί να πει ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε δέσμευση ή υπόσχεση. Συνεπώς, όλα τα υπόλοιπα είναι εικασίες.

Εκείνο το οποίο θέλω να διαβεβαιώσω και εσάς, και μέσω υμών και τους Έλληνες πολίτες, είναι ότι σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα όχι απλώς δεν είναι θεατής, αλλά είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Και θέλω να αισθάνονται ήσυχοι οι Έλληνες πολίτες ότι γίνονται όλες οι ενέργειες για την ενδυνάμωση της πατρίδας μας. Εάν θέλετε να συζητήσουμε το πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και το πού βρίσκεται σήμερα, είναι μία συζήτηση η οποία έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το 2019 η Ελλάδα βρισκόταν εκτός του προγράμματος F-35, εκτός της αναβάθμισης των F-16 και, αντιθέτως, η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρα στα F-35 και είχε ήδη τα F-16 σε ανάπτυξη. Σήμερα, η Ελλάδα έχει αναπτύξει όχι μόνο τον στόλο και τον αέρα, αλλά έχει αναπτύξει μία ισχύ, η οποία είναι και περιφερειακή και παγκόσμια.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να ρωτήσω τώρα. Πρώτον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το θέμα του casus belli παρουσία και του κυρίου Erdoğan στην Τουρκία. Είναι ένα θέμα, το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ. Πολύ λίγοι θεωρούν ότι μπορεί αυτό να αρθεί κάποια στιγμή. Εσείς είστε αισιόδοξος ότι κάποια στιγμή μπορεί να αρθεί αυτό και να μπουν σε μια νέα φάση οι σχέσεις μας με την Τουρκία;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Το ζήτημα της απειλής πολέμου, το οποίο έχει ανακηρύξει το τουρκικό κοινοβούλιο το 1995, είναι ένα τεράστιο βαρίδι στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά είναι και ένα βαρίδι στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τη Δύση. Δεν νοείται σήμερα, υπό τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, υπό τον Χάρτη και το Καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει εκπεφρασμένη αιτία πολέμου για την οποιαδήποτε ενάσκηση νομίμου δικαιώματος. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του casus belli εκ μέρους της Τουρκίας και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα χώρα, η οποία θέλει να συμπράττει στη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας, να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί, οι οποίοι σας κατηγορούν ότι μπαίνετε σε μια λογική συζήτησης με την Τουρκία σε διάφορα θέματα την ώρα που υπάρχει αυτό το casus belli. Και δεν είναι μόνο πολιτικοί αντίπαλοι, εννοώ στα κόμματα της Αριστεράς, είναι ακόμα και άνθρωποι ήταν στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Σαμαράς για παράδειγμα και εσάς προσωπικά σας κατηγορεί πολύ συχνά, αλλά κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει μια ενδοτική πολιτική απέναντι στην Άγκυρα.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Το να μην συζητάμε καθόλου με την Τουρκία είναι πραγματικά μια πολιτική καταστροφής και εξάλλου αυτό αποδεικνύεται και στην πράξη. Όλοι εκείνοι, οι οποίοι οψίμως σήμερα θεωρούν ότι θα πρέπει να απομονωθούμε από την Τουρκία και να μην έχουμε κανέναν δίαυλο επικοινωνίας, ήταν εκείνοι, οι οποίοι διαχρονικά είχαν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας. Ο κ. Σαμαράς μπορεί να μέμφεται σήμερα την κυβέρνηση για το ότι συζητά και έχει ανοιχτούς διαύλους, από την άλλη πλευρά, ο ίδιος συνάντησε κατά τη διάρκεια της δικής του πρωθυπουργίας δύο φορές τον κύριο Erdoğan και υπό τις δικές του οδηγίες υπήρξαν έξι κύκλοι διερευνητικών επαφών με την Τουρκία, οι οποίοι συζητούσαν ακριβώς τις οριοθετήσεις. Άρα, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης συζητούσαν με την Τουρκία και καλώς έπρατταν. Το κρίσιμο είναι από τον διάλογο αυτό, ο οποίος υπάρχει εάν η Ελλάδα βγαίνει ωφελημένη ή ζημιωμένη. Και μπορώ να σας πω μετά βεβαιότητος ότι από την τελευταία τριετία και τη συζήτηση, η οποία γίνεται με την Τουρκία η Ελλάδα έχει βγει απολύτως ωφελημένη. Και αν θέλετε να καταμετρήσουμε τα όσα έχει εισπράξει η Ελλάδα, μπορούμε να το κάνουμε, αλλά θα μας πάρει περισσότερο χρόνο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχουν πολλοί, οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση και εσάς ότι μπαίνετε σε μία συζήτηση με την Τουρκία σε διάφορα θέματα, τα οποία μπορεί και να μη δημοσιοποιούνται. Δηλαδή αυτό το οποίο λέμε εμείς ότι έχουμε ένα μόνο ουσιαστικό θέμα το οποίο συζητούμε, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με την Τουρκία, πολλοί θεωρούν ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα, τα οποία συζητάτε κάτω από το τραπέζι.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Τα περί μυστικής διπλωματίας είναι αποκυήματα της φαντασίας ορισμένων, οι οποίοι απλώς προσπαθούν να θέσουν προβλήματα στην ελληνική διπλωματία. Η υπεύθυνη στάση της ελληνικής πολιτείας εκφράζεται θεσμικά. Εγώ ο ίδιος είμαι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ενημερώνει τη Βουλή και τα θεσμικά όργανα περισσότερο από οποιονδήποτε Υπουργό Εξωτερικών, τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, την Επιτροπή της Βουλής και τους ίδιους τους πολιτικούς αρχηγούς. Υπάρχει μία ανοιχτή επικοινωνία με όλους τους φορείς. Δεν υπάρχει οτιδήποτε μυστικό. Εξάλλου, ξέρετε, στην παρούσα εποχή το να συζητάμε περί μυστικής διπλωματίας, όταν όλα κυκλοφορούν και όλα καθίστανται δημόσια, είναι νομίζω εντελώς εκτός πραγματικότητας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ο κύριος Τσίπρας μιλώντας πρόσφατα προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ή εχθές στον Economist, έκανε λόγο για εθνική ήττα όσον αφορά την υπόθεση των F-35 στην Τουρκία.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τον κύριο Τσίπρα. Καταρχάς να επισημάνω επί της αρχής ότι όχι απλώς δεν υφίσταται καμία ήττα, αλλά υφίστανται διαρκείς νίκες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τις οποίες μπορούμε να απαριθμήσουμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όπως;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Θα σας πω αμέσως. Εκείνο, όμως, το οποίο θέλω να πω είναι ότι ο κ. Τσίπρας στηρίζει το αφήγημα της πολιτικής του νεκρανάστασης σε ένα και μόνο στοιχείο, που είναι η λήθη των Ελλήνων πολιτών. Είπε ο κ. Τσίπρας, τον άκουσα προσεκτικά κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Economist, είπε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της δικής του πρωθυπουργίας η Τουρκία δεν ήταν στο πρόγραμμα των F-35. Πρόκειται περί ψεύδους. Και το λέω ευθέως, διότι καθ΄όλη τη διάρκεια των τεσσάρων ετών που διακυβέρνησε ο κ. Τσίπρας την Ελλάδα, όλα τα τέσσερα χρόνια, η Τουρκία όχι μόνον ήταν πελάτης των F-35, ήταν συμπαραγωγός των F-35, ήταν μία από τις εννέα χώρες οι οποίες παρήγαγαν το F-35, το όπλο πέμπτης γενεάς. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι η Τουρκία βγήκε από το πρόγραμμα F-35 στο τέλος του 2019 και μάλιστα με τον προϋπολογισμό αμυντικών δαπανών των Ηνωμένων Πολιτειών το 2020, επειδή προμηθεύτηκε ρωσικά οπλικά συστήματα. Καθ΄όλη τη διάρκεια της θητείας του κ. Τσίπρα η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρα στο F-35. Αντιθέτως, με τη δική μας διακυβέρνηση η Ελλάδα μπήκε στο πρόγραμμα, που δεν ήταν στη θητεία του κ. Τσίπρα, και η Τουρκία βγήκε από το πρόγραμμα.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα μου επιτρέψετε να πω, και το ακόλουθο: Τι έπραξε στ’ αλήθεια η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα κατά τη διάρκεια της θητείας του σε σχέση με την ενίσχυση των ελληνικών εθνικών θέσεων; Γιατί η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα δεν έφερε μία συμφωνία για επέκταση, μία συμφωνία για οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με γειτονικές χώρες, όπως έπραξε η παρούσα κυβέρνηση με Ιταλία και Αίγυπτο; Γιατί η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα δεν επεξέτεινε χωρικά ύδατα; Γιατί η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα δεν έφερε Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, ο οποίος υποδηλώνει τα απώτατα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης; Γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν ενίσχυσε την ελληνική εθνική άμυνα, η οποία βρέθηκε σε πολύ υποδεέστερη θέση και σήμερα έχει τη δυνατότητα προβολής ισχύος σε όλη την περιφέρεια και στον κόσμο. Γιατί ο κ. Τσίπρας δεν αξιοποίησε τις δυνατότητες που υπήρχαν για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης, που ενισχύει τις κυριαρχικές θέσεις; Γιατί δεν έφερε τα περιβαλλοντικά πάρκα, τα οποία ενισχύουν την κυριαρχία μας, και γιατί δεν ενίσχυσε τα νησιά με οπλικά συστήματα και πυροβολαρχίες; Όλα αυτά που σας απαρίθμησα, τα έκανε η παρούσα κυβέρνηση και τα έκανε υπό συνθήκες διεθνούς κρίσης.

Γιατί να μην ξεχνάμε, ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να είναι επιλήσμων. Ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε. Δεν έχει έναν προγραμματικό λόγο, ο οποίος στηρίζεται στην προσδοκία. Έχει έναν προγραμματικό λόγο, ο οποίος στηρίζεται στην εμπειρία. Γνωρίζουμε όλοι τι έπραξε η κυβέρνησή του και γνωρίζουμε τι μπορεί να πράξει. Η διεθνής παράσταση του κ. Τσίπρα - με συγχωρείτε που θα το πω ευθέως -, δεν μπορεί να συγκριθεί με της παρούσας κυβέρνησης. Η Ελλάδα σήμερα έχει έναν εξαιρετικά ισχυρό λόγο και έχει έναν ισχυρό λόγο, υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.

Δεν πρέπει να παραβλέπουν οι Έλληνες πολίτες ότι όλα τα επιτεύγματα, τα οποία έχει επιτύχει η ελληνική κυβέρνηση, τα έχει κάνει στη δυσκολότερη συγκυρία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν υπήρξε ποτέ περίοδος κατά την οποία να έχουμε δύο πολέμους μεγάλης κλίμακας στη δική μας γειτονιά, να έχουμε τέτοιες τεκτονικές γεωπολιτικές αναταράξεις και να έχουμε ανά πάσα στιγμή μία έλλειψη προβλεψιμότητας. Αντ’ αυτού, η Ελλάδα με συνεπή πολιτική έχει καταφέρει να φέρει την Ελλάδα στο προσκήνιο και να ενισχύει τις εθνικές θέσεις. Θα σας πω μια και το αναφέρατε, για να μην ξεχνάμε, ποια ήταν η κατάσταση σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό την περίοδο 2015-2019; 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες ήρθαν την περίοδο 2015-2016. Πώς αλήθεια μπορούν οι Έλληνες πολίτες να ξεχνούν την κατάσταση που επικρατούσε στα νησιά μας, του Ανατολικού Αιγαίου και στη Βόρειο Ελλάδα; Πώς είναι δυνατόν να ξεχνάμε τα αίσχη της Μόριας και της Ειδομένης;

Αντ’ αυτού, σήμερα έχουν σχεδόν μηδενιστεί οι μεταναστευτικές ροές από την Τουρκία. Οι μεταναστευτικές δομές, τις οποίες έχουμε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι πρακτικά άδειες και αντ’ αυτού έχουμε δεκάδες χιλιάδες τουριστών, οι οποίοι επισκέπτονται τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με το σύστημα της γρήγορης θεώρησης το οποίο έχουμε εξασφαλίσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ενισχύσουν την τοπική οικονομία. Όλα αυτά, είναι απτά. Όποιος θέλει να κρίνει, ας συγκρίνει. Και στη σύγκριση αυτή νομίζω είναι καταλυτικά τα αποτελέσματα και είναι εντελώς αντικειμενικά και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να ρωτήσω κάτι; Βλέπουμε την Τουρκία, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να έχει ξεκινήσει μια ουσιαστική στρατηγική που έχει να κάνει με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών της, μέσω της δικής της πολεμικής βιομηχανίας. Στην Τουρκία, αυτή τη στιγμή, κατασκευάζονται οπλικά συστήματα. Είχε μπει- και το ξεχνάμε αυτό πολλές φορές- ως συμπαραγωγός χώρα σε F-35. Είχε μπει μέσα ως μια χώρα, η οποία ήταν συμπαραγωγός. Αντιθέτως, βλέπουμε η Ελλάδα να έχει μείνει πάρα πολύ πίσω σε αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια και να αναγκάζεται να πηγαίνει και να πληρώνει και να αγοράζει και πολύ πιο ακριβά οπλικά συστήματα. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Έχετε απόλυτο δίκιο, ότι η Τουρκία ανέπτυξε την αμυντική της βιομηχανία ξεκινώντας από τη δεκαετία του ‘90, όταν δυστυχώς υποχώρησε η δική μας αμυντική βιομηχανία. Θεωρώ ότι ήταν ένα στρατηγικό λάθος από τη δική μας πλευρά και από την άλλη πλευρά ήταν μια επιχείρηση, μια απόπειρα της Τουρκίας, να μπορεί να μπει στο διεθνές αμυντικό σύστημα. Και θέλω να σας πω ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί την αμυντική της βιομηχανία και ως διπλωματικό όπλο, όχι μόνο έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ, αλλά ακόμη και σε χώρες οι οποίες είναι αρκετά μακρινές, όπως είναι οι χώρες της Αφρικής ή της Μέσης Ανατολής.

Σήμερα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να εκσυγχρονιστούν οι Ένοπλες Δυνάμεις με συστήματα, τα οποία είναι καινοτόμα, με σύγχρονες τεχνολογίες. Αυτό το οποίο ανέδειξαν οι πόλεμοι και ιδίως ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ότι αλλάζει η φύση του πολέμου. Αυτά τα διδάγματα έχουμε εισπράξει και πράγματι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια εκ μέρους του Γενικού Επιτελείου και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έτσι ώστε η Ελλάδα, όχι μόνο να καλύψει το κενό, αλλά να βγει και μπροστά.

Θέλω όμως να σας πω ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενισχύει την εθνική της άμυνα, ταυτόχρονα με την αμυντική της βιομηχανία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την εικόνα της Κύπρου, διότι το γεγονός ότι δύο φρεγάτες και τέσσερα αναβαθμισμένα F-16 Viper βρέθηκαν στην Κύπρο, όταν η Κύπρος κινδύνευσε εξαιτίας του πολέμου στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, είναι η μεγαλύτερη παράσταση ισχύος που θα μπορούσε να έχει η Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα είναι και η μεγαλύτερη ένδειξη αλληλεγγύης προς την Κύπρο. Για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις ισχυρή εξωτερική πολιτική, πρέπει να έχεις μια πολύ ανθεκτική άμυνα, αλλά, πάνω απ’ όλα, πρέπει να έχεις μια διεθνή παράσταση. Και εκείνος, ο οποίος σήμερα, με τέτοιες δυσκολίες στο παγκόσμιο σκηνικό, μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ελλάδας αλλά και τη μεγάλη διεθνή της εκπροσώπηση, είναι αναντίρρητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και για αυτό δεν μπορεί να υπάρξει καμία αμφιβολία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πάμε λίγο να δούμε και τα εσωτερικά πολιτικά, πώς διαμορφώνονται το τελευταίο διάστημα. Επειδή είστε εσείς στενός συνομιλητής του Πρωθυπουργού, καταλαβαίνω συνομιλείτε και για άλλα θέματα πέραν των θεμάτων της εξωτερικής πολιτικής, της ατζέντας. Αν θεωρείτε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει τη χώρα στις εκλογές στο τέλος του 2027 ή αν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, οι εκλογές να γίνουν και νωρίτερα, αν δει ένα παράθυρο ευκαιρίας.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Καταρχάς, θα πρέπει να επισημάνω ότι ο Πρωθυπουργός έχει μια φυσική προδιάθεση στο να τηρεί απολύτως τους θεσμούς. Θεωρεί ότι όλα πρέπει να γίνονται στην ώρα τους και για όλα υπάρχει ένας λόγος που προβλέπονται κατά τον τρόπο που προβλέπονται. Άρα, η δήλωσή του ότι οι εκλογές θα γίνουν κατά τον προβλεπόμενο συνταγματικά χρόνο, νομίζω είναι δεσμευτική για όλους.

Από την άλλη πλευρά, είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη ότι θα έχουμε πολύ σημαντικά γεγονότα, τα οποία θα λάβουν χώρα επίσης το 2027. Θα είναι μια χρονιά ορόσημο, αν μου επιτρέπετε να πω, για την Ευρώπη και τον κόσμο. Μόνο στην Ευρώπη θα έχουμε οκτώ εκλογικές αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων σε μείζονες χώρες, όπως είναι οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, οι κοινοβουλευτικές εκλογές στην Ιταλία και την Πολωνία. Μεγάλες χώρες, οι οποίες αποτελούν και βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή πολιτική και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Άρα, αναμένουμε ότι θα έχουμε σημαντικές αλλαγές. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο - θέλω να το τονίσω με κάθε τρόπο και αυτό δεν συνδέεται με τη δική μου πολιτική τοποθέτηση, αλλά συνδέεται με την εμπειρία που έχω συλλέξει τρία χρόνια ως Υπουργός Εξωτερικών - ότι είναι πολύ μεγάλη πολυτέλεια για την Ελλάδα, μια χώρα η οποία έχει ισχυρό περιφερειακό αποτύπωμα, αλλά δεν παύει να είναι μια χώρα, η οποία δεν είναι μεταξύ των υπερδυνάμεων, να έχει πολιτική σταθερότητα και συνέχεια.

Θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι η εξωτερική πολιτική, η άμυνα, η οικονομία, είναι ζητήματα τα οποία δεν πρέπει να μπαίνουν στον μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης με όρους μικροπολιτικής σκοπιμότητας. Θα πρέπει να είναι υπεράνω, έτσι ώστε να μπορούμε να κατακτούμε τις εθνικές μας θέσεις.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τα ζητήματα της πολιτικής σταθερότητας και των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, προφανώς ενδιαφέρουν τον κόσμο, τον ενδιαφέρει όμως και η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και η ακρίβεια. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση μπορεί να δώσει μία πειστική λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος για τα θέματα της ακρίβειας; Γιατί όταν πάει να ψηφίσει, αυτό θα έχει στο μυαλό του ο πολίτης.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Θεωρώ ότι η ακρίβεια είναι ένα μείζον ζήτημα. Πράγματι, αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν Έλληνες πολίτες, οι οποίοι υποφέρουν εξαιτίας των ανατιμήσεων και του πληθωρισμού, ανεξαρτήτως των εξωγενών χαρακτηριστικών του πληθωρισμού, τα οποία αναπαράγονται από τις πολλαπλές κρίσεις, από την κρίση της πανδημίας, από την ενεργειακή κρίση, από τους πολέμους, από τον αποκλεισμό θαλασσίων οδών. Η πραγματικότητα είναι - και αυτό είναι αντικειμενικό και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης - ότι οι Έλληνες αυτή τη στιγμή πράγματι βρίσκονται σε ένα καθεστώς πολύ μεγάλης οικονομικής πίεσης.

Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την ελληνική Πολιτεία, κυρίως προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των εισοδημάτων. Και τούτο πρωτίστως με την αύξηση των μισθών, με τις πολλαπλές αυξήσεις σε ό,τι αφορά στον κατώτατο μισθό που συμπαρασύρει και τον μέσο μισθό, με τη μείωση των φορολογικών και των ασφαλιστικών βαρών. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα μεγάλο και πιεστικό πρόβλημα. Θεωρώ ότι θα πρέπει - και ήδη το πράττουμε - να συντονίσουμε τις ενέργειές μας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλες τις χώρες της Δύσης. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες. Είναι πραγματικά μεγάλη τύχη η Ελλάδα να έχει, δια του Κυριάκου Πιερρακάκη, την προεδρία του Eurogroup, έτσι ώστε να μπορεί να φέρει πολιτικές, οι οποίες είναι εμπροσθοβαρείς. Χρειάζεται όμως πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια, συστράτευση, τόσο για τη συγκράτηση των τιμών, όσο και για την αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Γεραπετρίτη, η κυβέρνηση, τουλάχιστον σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, γιατί αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε τώρα, μπορεί να προηγείται με διαφορά, είναι όμως ακόμα πολύ μακριά από την αυτοδυναμία. Συνεπώς, αυτό δημιουργεί κάποια ζητήματα για την επόμενη μέρα. Αν σας προβληματίζει το ενδεχόμενο να υπάρχει μια κυβέρνηση, με δεδομένο ότι τουλάχιστον δημόσια δεν έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα συναίνεσης με τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Και αν επίσης σας προβληματίζει το ενδεχόμενο της δημιουργίας ενός κόμματος που, όπως φαίνεται, θα γίνει από τον Αντώνη Σαμαρά.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Να επισημάνω κατ’ αρχάς ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να κατέρχεται, να διεκδικεί την ψήφο του ελληνικού λαού, πολλώ δε μάλλον όταν έχει θητεύσει σε δημόσιες θέσεις όπως ο κ. Σαμαράς ή ο κ. Τσίπρας. Όλοι θα κριθούν με βάση τα πεπραγμένα τους και τον λόγο τους. Εκείνο όμως, το οποίο θέλω να τονίσω και συνδέεται με τη συζήτηση, την οποία έχουμε κάνει σήμερα, είναι ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες παγκόσμιας πίεσης, ο πολιτικός λαϊκισμός μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες και για τις εθνικές μας θέσεις. Ο εύπεπτος τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε πολλές φορές τα εθνικά ζητήματα, θέτοντάς τα σε μία χοάνη πολιτικού λόγου, ο οποίος δεν στηρίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα και απλώς προσπαθεί να διεγείρει τα εθνικά αισθήματα των πολιτών και να τα φέρει σε μία κατάσταση μεγάλης πίεσης, δεν είναι ωφέλιμος πολιτικός λόγος. Ο δημαγωγικός λόγος μπορεί να έχει τεράστιες συνέπειες, ιδίως σήμερα. Από την άλλη πλευρά, το ζήτημα της αυτοδυναμίας είναι κάτι το οποίο, προφανώς, θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την ψήφο του ελληνικού λαού με αίσθημα ευθύνης και διεκδικώντας την πρωτίστως επί τη βάσει των πεπραγμένων της - ό,τι έχει πετύχει στην οικονομία, στην άμυνα, στην εξωτερική πολιτική, ό,τι έχει πετύχει στο ζήτημα της κοινωνικής συνοχής.

Εφόσον ο λαός επιλέξει να μας δώσει την αυτοδυναμία, θα στηριχθούμε πάνω στο πολιτικό μας πρόγραμμα. Και εμείς όταν αναφερόμαστε στο πολιτικό πρόγραμμα το κάνουμε ως πολιτική δέσμευση. Το “είπαμε και το κάναμε” δεν αποτελεί για εμάς απλώς ένα προεκλογικό πυροτέχνημα. Αποτελεί μια δέσμευση για λογοδοσία απέναντι στον ελληνικό λαό και ό,τι λέμε το πράττουμε κατά τη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης. Εάν ο λαός δεν μας τάξει σε θέση αυτοδυναμίας, η Νέα Δημοκρατία, ως θεσμικό κόμμα, το οποίο λειτουργεί πρωτίστως υπέρ των συμφερόντων της πατρίδας, θα λειτουργήσει έτσι ώστε να υπάρξουν οι αναγκαίες συγκλίσεις. Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι θα πρέπει και από την πλευρά των υπόλοιπων κομμάτων να υπάρξει αντίστοιχη διάθεση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Βλέπετε κάποιον, με τον οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί η ΝΔ ή κάποια κόμματα που θα μπορούσαν να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Αισθάνομαι πως θα πρέπει να υπάρξουν τα κόμματα εκείνα, τα οποία θα συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο και με ένα ποσοστό που προσεγγίζει την αυτοδυναμία, θεωρώ ότι είναι θεσμική υποχρέωση όλων των κομμάτων να δουν εάν υπάρχουν συγκλίσεις. Από την άλλη πλευρά, είναι προφανές ότι για τη Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα εθνικής ευθύνης, δεν είναι δυνατή η συνεργασία με κόμματα, τα οποία έχουν θέσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με τις βασικές μας θέσεις. Θέλω όμως να τονίσω κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Η Ελλάδα έχει υποφέρει από την κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Ήταν μια περίοδος, η οποία έφερε τη χώρα πολλές δεκαετίες πίσω. Την έφερε στο χείλος της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιούργησε συνθήκες τεράστιας ρήξης στην κοινωνική συνοχή. Έχουμε βιώσει τέτοια ετερόκλητα μορφώματα. Ο ελληνικός λαός έχει τη σοφία, έχει την εκλογική διαίσθηση, αλλά πάνω από όλα έχει την ευθύνη να κρίνει εκείνους, οι οποίοι σήμερα έχουν υπεύθυνο λόγο και εκείνους, οι οποίοι διέπονται από πολιτικό μηδενισμό, τόσο όσον αφορά τις θέσεις της Ελλάδας στο διεθνές σκηνικό, αλλά και στον μετεκλογικό λόγο.

Διότι ο πολιτικός μηδενισμός - δεν συνεργάζομαι με κανέναν, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία συνθήκη μεγάλης αναταραχής για τη χώρα, αβεβαιότητας και ασάφειας για το μέλλον μας - είναι μία θέση, η οποία έχει τεράστια πολιτική ευθύνη».