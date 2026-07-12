Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν παράλληλα ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται ο κρατικός μηχανισμός ενόψει της Δευτέρας 13 Ιουλίου, καθώς σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκίς, ενώ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) αναμένεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.

Η πρόβλεψη προκαλεί αυξημένη ανησυχία, καθώς τις τελευταίες ημέρες η Κεντρική Μακεδονία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με διαδοχικές πυρκαγιές, γεγονός που έχει οδηγήσει σε συνεχείς επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής και σε αυξημένη κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

{https://x.com/CivPro_GR/status/2076234163531776162}

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών που βρίσκονται στο επίπεδο κινδύνου 4, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν παράλληλα ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Ειδικότερα, συνιστάται να μην πραγματοποιείται καύση ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καλλιεργειών, να αποφεύγεται η χρήση εργαλείων και μηχανημάτων που δημιουργούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές, το κάπνισμα μελισσών, καθώς και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

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Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρή βλάστηση και οι άνεμοι δημιουργούν συνθήκες που μπορούν να μετατρέψουν ακόμη και μια μικρή εστία σε μεγάλη και ανεξέλεγκτη πυρκαγιά μέσα σε λίγα λεπτά, με σοβαρές συνέπειες για ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Οι πολίτες καλούνται, σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή πυρκαγιά, να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και τα μηνύματα του 112, όπου αυτά αποστέλλονται.

Η Πολιτική Προστασία υπογραμμίζει ότι η πρόληψη παραμένει το σημαντικότερο μέσο αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, καλώντας όλους να επιδείξουν υπευθυνότητα, καθώς ακόμη και μία στιγμιαία αμέλεια μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές καταστροφές.