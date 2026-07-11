Οι τοπικές και κρατικές υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθενται αρκετές περιοχές της χώρας για την Κυριακή 13 Ιουλίου, καθώς σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται υψηλός κίνδυνος (Κατηγορία Κινδύνου 3).

Στο επίπεδο 3 βρίσκονται η Αττική, η Κορινθία και η Αργολίδα, όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω των καιρικών συνθηκών που ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών.

Υψηλός κίνδυνος προβλέπεται επίσης για τα Δωδεκάνησα, καθώς και για τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, συγκεκριμένα τη Λέσβο, τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο και την Ικαρία.

Στην Κρήτη, στην ίδια κατηγορία επικινδυνότητας εντάσσονται οι Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, ενώ αυξημένος κίνδυνος καταγράφεται και σε περιοχές της Βοιωτίας και της Εύβοιας.

{https://x.com/CivPro_GR/status/2075871835825074374}

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Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Σε περίπτωση που εντοπιστεί καπνός ή φωτιά, οι πολίτες θα πρέπει να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.