Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών, καλώντας όλους να επιδείξουν αυξημένη υπευθυνότητα και επαγρύπνηση.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται ο κρατικός μηχανισμός ενόψει της Δευτέρας 7 Ιουλίου, καθώς ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας κατατάσσει αρκετές περιοχές της χώρας σε πολύ υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας.

Συγκεκριμένα, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 4) προβλέπεται για τις Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Ψαρών, Σάμου, Ικαρίας, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών.

{https://x.com/CivPro_GR/status/2073705891891696125}

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος (Κατηγορία 3) αναμένεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη προσοχή τόσο των πολιτών όσο και των επισκεπτών που θα κινηθούν σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις.

Έκκληση στους πολίτες

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση προς όλους να επιδείξουν υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και απορριμμάτων, ενώ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υπαίθριες ψησταριές σε δασικές περιοχές ή σε σημεία με ξερή βλάστηση. Παράλληλα, συνιστάται η αποφυγή εργασιών που προκαλούν σπινθήρες, όπως ηλεκτροκολλήσεις ή χρήση τροχών κοπής, καθώς και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων στην ύπαιθρο.

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Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προετοιμασία των κατοικιών που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε δασικές εκτάσεις. Οι ιδιοκτήτες καλούνται να απομακρύνουν ξερά χόρτα, φύλλα και εύφλεκτα υλικά από τον περιβάλλοντα χώρο, να κλαδέψουν τα δέντρα ώστε να μην εφάπτονται στο κτίριο, να δημιουργήσουν αντιπυρική ζώνη γύρω από την κατοικία και να διαθέτουν βασικό εξοπλισμό πυροπροστασίας, όπως πυροσβεστήρες, σωλήνες ποτίσματος και επαρκή αποθέματα νερού.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί φωτιά, θα πρέπει να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199, παρέχοντας όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες για το σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, την κατεύθυνσή της και το είδος της βλάστησης που καίγεται.

Εφόσον η πυρκαγιά πλησιάζει κατοικημένη περιοχή, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι, να απομακρύνουν εύφλεκτα αντικείμενα από τον περιβάλλοντα χώρο, να κλείσουν πόρτες, παράθυρα και ανοίγματα ώστε να μην εισέλθουν καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού, να διακόψουν τις παροχές καυσίμων και να διευκολύνουν την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Εάν η φωτιά φτάσει στην κατοικία, η Πολιτική Προστασία επισημαίνει ότι το κτίριο δεν πρέπει να εγκαταλείπεται, εκτός εάν υπάρχει απολύτως ασφαλής δυνατότητα διαφυγής. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον εκδοθεί εντολή οργανωμένης απομάκρυνσης, οι πολίτες οφείλουν να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και τις προκαθορισμένες διαδρομές εκκένωσης.