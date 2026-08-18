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Η συλλυπητήρια ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά.

Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, έναν «από τους σημαντικότερους διανοητές του τόπου μας».

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός, πέθανε σε ηλικία 89 ετών. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη, στη Ριτσώνα.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν από τους σημαντικότερους διανοητές του τόπου μας, έναν γλυκύτατο άνθρωπο, τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά.

Στη Φωτεινή και τους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

{https://x.com/atsipras/status/2089683295197921749?s=46&t=VmMlXg0j1CA1KJRqQEIEEA}