Οι πρώτες πληροφορίες για τη σεισμική δόνηση.

Σεισμός σημειώθηκε κοντά στη Θήβα, λίγο μετά τις 16:00 της Πέμπτης, ο οποίος έγινε αισθητός και σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 16:03 και ήταν μεγέθους 3,8 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε πέντε χιλιόμετρα ανατολικά- νοτιοανατολικά της Θήβας, αλλά η δόνηση έγινε αισθητή και σε άλλες περιοχές, ανάμεσά τους και σε τμήματα της Αττικής. Το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Τετάρτης σημειώθηκε σεισμός στην ίδια περιοχή. Η δόνηση ήταν μεγέθους 4 Ρίχτερ, με επίκεντρο 3 χιλιόμετρα νότια- νοτιοανατολικά της Θήβας, ο οποίος σημειώθηκε στις 08:20, ενώ οχτώ λεπτά αργότερα καταγράφηκε σεισμός 3,3 Ρίχτερ.