Σύμφωνα με την αγωγή, η εταιρεία χρησιμοποίησε την εικόνα της κοτσίδας του Χάαλαντ για εμπορικούς λόγους.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ κατέθεσε αγωγή κατά της νορβηγικής αεροπορικής εταιρείας Norwegian αφού ισχυρίζεται ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε για εμπορικούς λόγους την εικόνα του trademark του, της κοτσίδας του δηλαδή, σε διαφημιστικό της, χωρίς την άδειά του, κατά τα διάρκεια του παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με την νορβηγική εφημερίδα Verdens Gang, ο συνήγορος του άσου της Μάντσεστερ Σίτι, Thomas Hagen επιβεβαίωσε ότι η η εταιρεία του York Promotions έχει υποβάλλει αγωγήεκ μέρους του Χάαλαντ.

«Η υπόθεση αφορά στην παράνομη χρήση του σήματος κατατεθέν του Χάαλντ, από την Norwegian για να προμοτάρει τα αεροπορικά της εισιτήρια κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου».

Οι λεπτομέρειες της αγωγής δεν έχουν γίνει γνωστές προς το παρόν. Ωστόσο, σύμφωνα με την VG, η αγωγή φέρεται να αφορά σε εικόνα που χρησιμοποίησε για λόγους μάρκετινγκ η εταιρεία. Η εικόνα που πλέον έχει διαγραφεί από τα social media της εταιρείας, απεικόνιζε την κοτσίδα του Χάαλαντ σε ένα αεροσκάφος της εταιρείας.

{https://www.instagram.com/p/Dd8-SmkFgGn/?img_index=2}

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Την αγωγή εναντίον της επιβεβαίωσε στο νορβηγικό Μέσο και η αεροπορική εταιρεία.

«Είναι αληθές ότι λάβαμε μία αγωγή, την οποία δεν καταλαβαίνουμε» δήλωσε ο Eivind Hammer Myhre, εκπρόσωπος Τύπου της Norwegian. Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι «είναι λυπηρό που αυτή η υποστήριξη (που έδειξε) έγινε δεκτή με νομική απάντηση», και ότι τα μηνύματα ήταν αυθόρμητα και εμπνευσμένα από τάσεις στα social media.

Η αεροπορική εταιρεία είχε χρησιμοποιήσει την χαρακτηριστική κοτσίδα του Χάαλντ με το μότο «Δεν δεν μοιάζαμε ποτέ περισσότερο Νορβηγοί» για να προωθήσει τα πτήσεις κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλου.

Με πληροφορίες των VG/ Swedenherald