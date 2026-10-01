Για αποτροπή μιας νέας 11ης Σεπτεμβρίου έκανε λόγο στα αμερικανικά Μέσα ο Νετανιάχου.

Μπορεί η έρευνα να μην έχει τελειώσει για το περιστατικό που σημειώθηκε στην πτήση της Flydubaiαπό το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, όπου ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο, αλλά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισήμανε σε συνέντευξή του πως ο δράστης «υπέστη ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι ακόμα δεν μπορούν να κατηγορήσουν το Ιράν καθώς η έρευνα είναι σε εξέλιξη, ωστόσο.

Σε συνέντευξή του στο FoxNews, ο Νετανιάχου δήλωσε πως ο συγκυβερνήτης ανακρίνεται και αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια της επίθεσης, «ο δράστης φώναξε στο προσωπικό του αεροσκάφους – Σκοτώστε με σκοτώστε με, κάτι που ξεκάθαρα δείχνει ότι ήταν αυτοκτονικός» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Διευκρίνισε πως μέχρι τώρα, ο συγκυβερνήτης κρατείται στη Σαουδική Αραβία και δήλωσε βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα τον μεταφέρουν στο Ντουμπάι για ανάκριση.

{https://x.com/Osint613/status/2105636313785639238}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Είναι πολίτης του Ομάν. Θα συμμετάσχουμε στην ανάκριση και θα μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Πιστεύω ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν υπήρξε ιρανική συμπαιγνία» δήλωσε ο Νετανιάχου και πρόσθεσε πως αναμένεται σύντομα πιο οριστικά ευρήματα.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που μίλησε στο Fox μέσα σε ένα 24ωρο ο Νετανιάχου ενώ πέρασε από όλα τα αμερικανικά δίκτυα. Στο CNN επανέλαβε πως απετράπη μια νέα 11η Σεπτεμβρίου.

{https://x.com/IsraeliPM/status/2105641929345990925}

Ο Νετανιάχου επισήμανε ότι θα μπορέσει συμπερασματικά να πει μέσα στις επόμενες μέρες αν ο συγκυβερνήτης είχε την οποιαδήποτε σχέση με το Ιράν.

Αναρτήσεις για δολοφονίες Εβραίων

Τα ισραηλινά Μέσα μεταδίδουν ότι τα social media του συγκυβερνήτης της πτήσης της Flydubai, είχαν γεμίσει με αναρτήσεις που έλεγαν για δολοφονίες Εβραίων.

Αξιωματούχος δήλωσε στο Times of Israel πως ο δράστης ζήτησαν από το προσωπικό καμπίνας να τον σκοτώσουν, επικαλούμενο δηλώσεις επιβατών.

«Αυτός ήταν ένας άνθρωπος που ήταν έτοιμος να αυτοκτονήσει. Οι λογαριασμοί του στα social media δείχνουν ξεκάθαρα ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί και είχε υιοθετήσει την τζιχαντιστική ιδεολογία. Μιλάει για τη θανάτωση Εβραίων» είπε Ισραηλινός αξιωματούχος.

{https://x.com/IsraeliPM/status/2105652073484414993}

Ξεκαθάρισε όμως πως δεν μπορούμε να πούμε ακόμα με σιγουριά μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα αλλά σίγουρα να πρόκειται για δράστη αυτοκτονίας που θα επιχειρούσε να καταρρίψει το αεροσκάφος».

Εν τω μεταξύ το Ισραήλ διεξάγει τη δική του εσωτερική έρευνα και προχωρά σε αλλαγές στις διαδικασίες ασφαλείας, σημείωσε ο αξιωματούχος.