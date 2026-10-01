Ερωτηθείς αν υπάρχουν ενδείξεις ιρανικής εμπλοκής στην επίθεση, ο Νετανιάχου απάντησε: «Είναι πολύ νωρίς για να πούμε».

Οι αρχές διερευνούν το πώς και γιατί ένας πιλότος φέρεται να μαχαίρωσε τον συνάδελφό του σε πτήση της Flydubai με προορισμό το Τελ Αβίβ την Τετάρτη, οδηγώντας το αεροπλάνο σε μια τρομακτική βουτιά, προκαλώντας πανικό στους περίπου 170 επιβάτες και αναγκάζοντας την πτήση να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο χθες για αεροπειρατεία, κάτι που αργότερα διαψεύσθηκε. Η πτήση FZ1073 από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ άλλαξε πορεία προς τη Σαουδική Αραβία σχεδόν δύο ώρες μετά την απογείωση, αφού μέλη του προσωπικού της καμπίνας και επιβάτες μπήκαν στο πιλοτήριο προκειμένου να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να λάβουν τον έλεγχο του αεροσκάφους.

{https://x.com/CombatASemitism/status/2105232653041500468}

Αυτά είναι τα δεδομένα, όπως τα συγκεντρώνει το πρωί της Πέμπτης το CNN:

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O ήρωας πιλότος: Ο κυβερνήτης Σμιτ Ματσχάρ, ο ινδός πιλότος που μαχαιρώθηκε εν πτήσει, χαιρετίστηκε ως ήρωας από τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε στο CNN ότι ο Ματσχάρ «κατάφερε να αποτρέψει μια καταστροφή τύπου 9/11». Ο Ματσχάρ βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με την ινδική πρεσβεία στο Ριάντ.

Η έρευνα: Ισραηλινοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν το περιστατικό «απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης», παρότι κανέναν κίνητρο δεν έχει για την ώρα επιβεβαιωθεί. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν είχε καμία προειδοποίηση ή πληροφορία σχετικά με το περιστατικό. Οι πτήσεις της flydubai προς και από το Ισραήλ έχουν ανασταλεί προσωρινά. Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ συζήτησε το περιστατικό με τον ομόλογό του των ΗΕΑ και συμφώνησαν να συνεργαστούν ενάντια στα «εξτρεμιστικά στοιχεία» που απειλούν την ασφάλεια.

{https://x.com/TheInsiderPaper/status/2105251817265508499}

Τι συνέβη

Σήμα κινδύνου: Η πτήση FZ1074 της flydubai αναχώρησε από το Ντουμπάι στις 6:05 π.μ. τοπική ώρα την Τετάρτη. Περίπου δύο ώρες αργότερα, το αεροσκάφος άρχισε να χάνει γρήγορα ύψος και έστριψε απότομα προς τα βόρεια. Η πτήση εξέπεμψε σήμα κινδύνου στις 8:31 π.μ., λίγα λεπτά προτού δώσει τον κωδικό 7500 - τον κωδικό του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας για την ειδοποίηση αεροπειρατείας αεροσκάφους.

Αντιδράσεις επιβατών: Αφού η πόρτα του πιλοτηρίου παραβιάστηκε, επιβάτες έτρεξαν να ακινητοποιήσουν τον φερόμενο ως δράστη, ενώ άλλοι περιποιούνταν τον σοβαρά τραυματισμένο Ματσχάρ. Ο επιβάτης Άνταμ Πόλο δήλωσε ότι ένιωθε σαν να βρισκόταν «στο πιο τρελό τρενάκι του λουναπάρκ» καθώς το αεροπλάνο βούτηξε 17.400 πόδια, ενώ άλλοι επιβαίνοντες δήλωσαν ότι πίστευαν πως επρόκειτο να πεθάνουν.

Ασφαλής εκτροπή: Ο Νετανιάχου και η flydubai ανέφεραν ότι πιλότοι που βρίσκονταν στο χώρο των επιβατών κατάφεραν να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το προσγειώσουν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, όπου προσγειώθηκε στις 9:54 π.μ.

Οι επιβάτες φτάνουν στο Ισραήλ: Οι επιβάτες ταξίδεψαν με αεροπλάνο της flydubai προς τον τελικό τους προορισμό, το Τελ Αβίβ, όπου επανενώθηκαν με αγαπημένα τους πρόσωπα και έλαβαν ιατρική φροντίδα.

{https://x.com/CBSNews/status/2105382437140263246}

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Οι ερευνητές καλούνται ωστόσο να απαντήσουν σε μια σειρά βασικών ερωτημάτων.

Τα κίνητρα του φερόμενου ως δράστη δεν είναι ακόμη σαφή και οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη στη δημοσιότητα την ταυτότητά του.

Ένας ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο φερόμενος ως δράστης ήταν υπήκοος Ομάν. Το Ομάν και το Ισραήλ δεν διατηρούν επίσημες διπλωματικές σχέσεις και δεν είναι ακόμη σαφές πώς ο πιλότος από το Ομάν θα είχε λάβει άδεια για να πετάξει προς το Ισραήλ. Ο ύποπτος έχει έκτοτε τεθεί υπό κράτηση και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσε την Τετάρτη ο Νετανιάχου.

Όπως σημειώνει η ανώτερη αναλύτρια εθνικής ασφάλειας του CNN, Τζούλιετ Καγιέμ, «οποιοσδήποτε ερευνητής θα ξεκινούσε με την υπόθεση ότι επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση», δεδομένου ότι επρόκειτο για πτήση με προορισμό το Ισραήλ και πολλούς Ισραηλινούς επιβάτες.

Υπάρχουν επίσης και άλλες πιθανές θεωρίες - και οι αρχές θα πρέπει να διερευνήσουν εάν συντρέχουν άλλοι παράγοντες, όπως ζητήματα ψυχικής υγείας, πιθανή ριζοσπαστικοποίηση, καθώς και εάν ο δράστης είχε συνεργούς ή αν υποστηρίχθηκε από κάποια συγκεκριμένη χώρα.

Το περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα ασφαλείας, εξηγεί η Καγιέμ, όπως το πώς ο δράστης, ένας πιλότος, κατάφερε να φτάσει σε αυτή τη θέση χωρίς να έχει εντοπιστεί ή συλληφθεί προηγουμένως, δεδομένου ότι όλοι οι πιλότοι αξιολογούνται συνεχώς.

Σύμφωνα με την Καγιέμ, η καταστροφή αποτράπηκε χάρη στην ψυχραιμία του συναδέλφου του δράστη, ο οποίος δέχθηκε επίθεση στο πιλοτήριο και νοσηλεύεται τώρα στο νοσοκομείο: «Θα πω ότι ο πιλότος που μαχαιρώθηκε, η ικανότητά του να σκεφτεί ότι έπρεπε να ανοίξει εκείνη την πόρτα του πιλοτηρίου, έσωσε τις ζωές περισσότερων από 100 ανθρώπων».