Νέα έκτακτη πληρωμή για το επίδομα παιδιού προγραμματίζει ο ΟΠΕΚΑ. Ο λόγος που θα γίνει πραγματοποιηθεί εμβόλιμη πληρωμή.

Δεκάδες δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους στο Α21 και «πετάχτηκαν» εκτός την πληρωμής που πραγματοποιήθηκε εχτες, θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν τα χρήματά τους σε έκτακτη πληρωμή που ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ.

Η έκτακτη πληρωμή λοιπόν θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου, μετά την επανάληψη της διαδικασίας ελέγχου και εκκαθάρισης συγκεκριμένων αιτήσεων.

Το πρόβλημα αφορούσε αιτήσεις στις οποίες είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία, λόγω της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφοίτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη. Ως αποτέλεσμα, δεν ήταν διαθέσιμη η σχετική πληροφόρηση για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να επαναλάβει την εκκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων, ώστε να λάβουν το επίδομα όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι.

Επίδομα Παιδιού: Πότε θα γίνει η νέα πληρωμή Α21

Η έκτακτη καταβολή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026 και αφορά τις αιτήσεις που θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης. Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει συνολικά 70.584.787,15 ευρώ σε 422.148 δικαιούχους του Επιδόματος Παιδιού Α21.

Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα

Η πλατφόρμα θα ανοίξει ξανά τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 στις 08:00, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις για το 2026 ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθείσες. Η εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00.