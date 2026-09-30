«Κόλαφος» για τον Χρήστο Τριαντόπουλο το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου που του δείχνει τον δρόμο για το εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου. Τι αναφέρει το βούλευμα για τον πρώην υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και τους τέσσερις κατηγορουμένους ως συμμετόχους στην παράβαση καθήκοντος που του αποδίδεται.

Συντονιστικό ρόλο στο «μπάζωμα» του χώρου του πολύνεκρου δυστυχήματος είχε, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 1/2026 βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του άρθρου 86 του Συντάγματος, ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος αυθαίρετα όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει την παράνομη αλλοίωση που συντελέστηκε στον τόπο της σφοδρής σύγκρουσης των δύο τρένων, αλλά είχε αναλάβει να φέρει εις πέρας την επιχείρηση η οποία είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν πολύτιμα αποδεικτικά στοιχεία.

Το βούλευμα είναι ομόφωνο και φέρει τις υπογραφές όλων των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου το οποίο συγκροτήθηκε από τους ανώτατους δικαστές: 1) Αλεξάνδρα Αποστολάκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Πρόεδρο του Συμβουλίου, ως αρχαιότερο μέλος της Σύνθεσης, 2) Σωκράτη Πλαστήρα, Αρεοπαγίτη και ήδη Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, 3) Ιωάννη Σύμπλη, Σύμβουλο Επικρατείας, 4) Χρήστο Παπανικολάου, Σύμβουλο Επικρατείας και 5) Ελένη-Παναγιώτα Λεβεντέλη, Εισηγήτρια-Αρεοπαγίτη.

«Πρόθεση Τριαντόπουλου το μπάζωμα»

Το Δικαστικό Συμβούλιο αποδίδει ξεκάθαρα πρόθεση στον κ. Τριαντόπουλο, που μετέβη στον τόπο του πολύνεκρου δυστυχήματος, όπως αναφέρει, «ως αρμόδιος Υφυπουργός του συντονισμού δράσεων των συναρμοδίων Υπουργείων και Φορέων, σε θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές, δυνάμει της υπ' αριθμ. Υ38/13.12.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β' 5823/13.12.2021), στον οποίο ανατέθηκαν επιπροσθέτως και τα καθήκοντα της παρακολούθησης και του συντονισμού δράσεων των συναρμοδίων φορέων στον τόπο του πολύνεκρου δυστυχήματος, τα οποία καθήκοντα συντονισμού, ανατεθέντα από τον Πρωθυπουργό, μέσω του επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, Ιωάννη Μπρατάκου, έπρεπε να κινούνται μέσα στο πλαίσιο των νόμων (άρθρο 82 § 2 του Συντάγματος), ώστε οποιαδήποτε μεταβολή-επιχειρησιακή επέμβαση στον ανωτέρω τόπο να μην επιφέρει δυσχέρεια στη συλλογή αποδείξεων και στην παραγγελία αυτοψίας - έρευνας στον τόπο αυτόν και τούτη (η επιχειρησιακή επέμβαση) να προχωρά μόνον εφόσον δεν καθιστά δυσχερή την ανακριτική διαδικασία και κατόπιν ενεργοποίησης εν τοις πράγμασι της 4ης επικαιροποιημένης έκδοσης του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.)».

Υπεύθυνος για τον συντονισμό ο Τριαντόπουλος

Τα καθήκοντα του συντονισμού και της παρακολούθησης των δράσεων των συναρμοδίων φορέων στον τόπο του πολύνεκρου δυστυχήματος ανατέθηκαν στον Χρ. Τριαντόπουλο, όπως αναφέρει το βούλευμα, «στις 2 Μαρτίου του 2023, όταν τον κάλεσε τηλεφωνικά ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Ιωάννης Μπρατάκος, με εντολή του Πρωθυπουργού, ένεκα της ως άνω κυβερνητικής του αρμοδιότητας και της μέχρι τότε εμπειρίας του… Στο πλαίσιο αυτό συνεστήθη στον Χρήστο Τριαντόπουλο να μεταβεί στη Λάρισα, ώστε να εκτελέσει τα ως άνω ανατιθέμενα σε αυτόν καθήκοντα». Μολονότι λοιπόν τα καθήκοντά τους «έπρεπε να κινούνται μέσα στα πλαίσια του νόμου, ώστε οποιαδήποτε μεταβαλή-επιχειρησιακή επέμβαση στον ανωτέρω τόπο να μην επιφέρει δυσχέρεια στη συλλογή αποδείξεων» και κάθε επιχειρησιακή ενέργεια να προχωρά μόνον εφόσον δεν δημιουργεί προσχώματα στην ανακριτική διαδικασία, εκείνος φέρεται να αποφάσισε από κοινού με τους υπόλοιπους κατηγορουμένους να προχωρήσουν στον καθαρισμό του χώρου και τη μεταφορά όλων των χωμάτων, χωρίς καν η έρευνα να έχει ολοκληρωθεί.

Οι ανώτατοι δικαστές στο αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμά τους τονίζουν πως ο πρώην υφυπουργός, ο τότε περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο επικεφαλής στον τόπο του συμβάντος της ελληνικής αστυνομίας, Αγάπιος Χαρακόπουλος, και ο Ευάγγελος Φαλάρας, επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών ενήργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος.

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Σύμφωνα με τους ανώτατους δικαστές, η απομάκρυνση περίπου 300 κυβικών χώματος με ό,τι υλικά και αντικείμενα περιλάμβανε αυτό από τον τόπο του δυστυχήματος και η επίστρωση του χώρου με χαλίκια χωρίς την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών έγινε ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη ανακριτικές διαδικασίες και οι έρευνες για την αναζήτηση ευρημάτων και πειστηρίων, χωρίς να έχουν εντοπιστεί όλες οι σοροί των θυμάτων ανάμεσα στα οποία υπήρχαν και αγνοούμενοι.

Δεν δόθηκε δυνατότητα συλλογής δειγμάτων

«Ο χώρος δεν αντιμετωπίστηκε ως να περιείχε πολύτιμα στοιχεία, καθώς δεν δόθηκε δυνατότητα συλλογής δειγμάτων από τα αρμόδια όργανα και δεν έγινε λεπτομερής καταγραφή των συντριμμιών. Το οικόπεδο που μεταφέρθηκαν τα υλικά λίγους μήνες αργότερα πλημμύρισε, καθώς ήταν εκτεθειμένο σε κοντινή απόσταση στην κοίτη του ποταμού Πηνειού. Έτσι, τα πειστήρια και το βιολογικό υλικό που υπήρχε σε αυτά λόγω του μεγάλου χρόνου έκθεσης στις περιβαλλοντικές συνθήκες ήταν δύσκολα αξιοποιήσιμα όταν ανακαλύφθηκαν μετά την πάροδο περίπου ενός έτους», επισημαίνει το βούλευμα...

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα σκοπός των κατηγορούμενων «δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμιτα στην εν εξελίξει ανακριτική διαδικασία, από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα με αφορμή βιοτικό συμβάν του προαναφερθέντος σιδηροδρομικού δυστυχήματος – εγκλήματος, προς τον σκοπό, αφενός μεν βλάβης του κράτους και δη της λειτουργίας της δικαιοσύνης, αφετέρου δε προσπορισμού παράνομου ηθικού οφέλους στους υπαίτιους των διερευνώμενων αδικημάτων, που συνίσταται στη μη έγκαιρη και ουσιαστική αξιοποίηση του υπάρχοντος αποδεικτικού υλικού και των ευρημάτων, πειστηρίων, ιχνών και στοιχείων που υπήρχαν στον τόπο τέλεσης του εγκλήματος, δοθέντος μάλιστα ότι βρισκόταν σε εξέλιξη η διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών, η αναζήτηση ευρημάτων, πειστηρίων, ιχνών και στοιχείων, καθώς και η συλλογή και διατήρηση των αποδείξεων, ενώ ακόμη δεν είχαν εντοπιστεί όλες οι σοροί των θυμάτων, ανάμεσα στα οποία (θύματα) υπήρχαν και αγνοούμενοι και εν τέλει παρέμεινε αγνοούμενη η επιβάτιδα Εριέττα Μόλχο» .

Οι δικαστές σημειώνουν πως η συμπεριφορά των κατηγορούμενων «ήταν αντικειμενικά πρόσφορη να προκαλέσει βλάβη στη λειτουργία της δικαιοσύνης και να περιποιήσει το πιο πάνω όφελος, αφού σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από αυτούς με τέτοιο τρόπο, δια της απομάκρυνσης αυθαίρετα από το σημείο συντριμμιών των συγκρουσθεισών αμαξοστοιχιών και σωρών αδρανών υλικών που περιείχαν πειστήρια (προσωπικά αντικείμενα των επιβατών και συντρίμμια υπολείμματα των αμαξοστοιχιών και των συστημάτων τους), αλλά και εκμεταλλεύσιμο βιολογικό υλικό, που ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για την ταυτοποίηση κάποιων εκ των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος, ώστε επέφερε πράγματι αλλοιώσεις στον τόπο του δυστυχήματος - εγκλήματος, ικανές και πρόσφορες να δυσχεράνουν τις έρευνες και τη συλλογή ουσιωδών αποδεικτικών στοιχείων από τις ανακριτικές αρχές, καθώς και τη ματαίωση της εξασφάλισης των ιχνών του εγκλήματος».

Βλάβη στις οικογένειες των θυμάτων

Στο βούλευμα τονίζεται πως με τις ενέργειες και τις παραλήψεις των κατηγορουμένων «προκλήθηκε βλάβη στους παθόντες και στις οικογένειες των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος, καθώς αποστερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό προς άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων, αλλά και εκμεταλλεύσιμο βιολογικό υλικό, που ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για την ταυτοποίηση κάποιων εκ των θυμάτων του δυστυχήματος¨.

Το Δικαστικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, απέρριψε το αίτημα του Χρήστου Τριαντόπουλου περί διενέργειας περαιτέρω κύριας ανάκρισης, προκειμένου να κληθεί εκ νέου για ένορκη κατάθεση ο μάρτυρας και πολιτικός του προϊστάμενος Ιωάννης Μπρατάκος . Επιπλέον, οι δικαστές διέταξαν το χωρισμό της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί κατά επιπλέον τεσσάρων κατηγορουμένων και τη διαβίβαση της στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας για τις περαιτέρω ενέργειες, για τις πράξεις της παράβασης καθήκοντος, τις οποίες κατηγορούνται, ότι τέλεσαν στη Λάρισα και τα Τέμπη.