Το «Happy Jack» θα γυριστεί στα σούντιο των Friends, μπροστά σε ζωντανό κοινό.

Ο Τσάρλι Σιν και ο Μάρτιν Σιν θα πρωταγωνιστήσουν ως πατέρας και γιος στη νέα κωμική σειρά «Happy Jack» στο AMC και AMC+, σύμφωνα με το Variety.

Η νέα οικογενειακή σειρά θα ξεκινήσει την παραγωγή της για την πρώτη σεζόν, η οποία θα περιλαμβάνει έξι επεισόδια, στις αρχές του επόμενου έτους. Τα γυρίσματα θα γίνουν στα Warner Bros. Studios στο Λος Άντζελες στο ίδιο στούντιο όπου γυρίστηκαν τα «Φιλαράκια» και μάλιστα μπροστά σε ζωντανό κοινό, όπως συνέβη και με το επιτυχημένο sitcom των 90s,

Ο Τσάρλι Σιν υποδύεται τον Τζακ, έναν αποτυχημένο τύπο ο οποίος έχει δύο υπέροχες κόρες (χάρη στον πατέρα του, που τον υποδύεται ο Μάρτιν Σιν). Η μία του κόρη, Κέιτ διευθύνει την εταιρεία του Τζακ και την κρατάει σε σωστό δρόμο, ενώ η δεύτερη, η Σαμ είναι ένα άτακτο παιδί που μοιάζει περισσότερο με τον πατέρα της. Όταν η Σαμ επιστρέφει στο σπίτι για να συστήσει σε όλους τον νέο της σύντροφο, ο Τζακ σοκάρεται καθώς μαθαίνει ότι ο Πολ, πρώην τραπεζίτης που έχει γίνει γκουρού της ζωής στο βαν, είναι στην ηλικία του. Αν και σοκαρισμένος αρχικά, ο Τζακ συνειδητοποιεί σύντομα, ότι μια επιλογή να κάνει. Θα συνεχίσει να κοιτάζει μόνο τον εαυτό του, ή θα «αγκαλιάσει» αυτή την τελευταία ευκαιρία ώστε να γίνει πραγματικό μέρος της ζωής των κοριτσιών του;

Το σενάριο της επερχόμενης σειράς ανήκει στους Τζιμ Πάτερσον και Ματ Ρος, ενώ ο Τσάρλι Σιν, εκτός από πρωταγωνιστής είναι και εκτελεστικός παραγωγός.

Το «Happy Jack» είναι η τελευταία συνεργασία μεταξύ του Τσάρλι και του Μάρτιν Σιν. Ο τελευταίος έκανε μια guest εμφάνιση στο Two and a Half Men όπου πρωταγωνιστούσε ο γιος του, ενώ υποδύθηκε τον πατέρα του χαρακτήρα του Τσάρλι στο Anger Management. Οι δύο τους επίσης έπαιξαν πατέρα και γιο στο Wall Street και στο No Code of Conduct, και έχουν εμφανιστεί μαζί σε ταινίες όπως το Cadence (το οποίο σκηνοθέτησε επίσης ο Μάρτιν), το Free Money, και το Hot Shots Part Deux.

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«Πάντα άκουγα ότι οι στιγμές που πραγματικά μετράνε συμβαίνουν όταν πρέπει», ανέφερε ο Τσάρλι Σιν και πρόσθεσε: «Οι καλοί άνθρωποι στο AMC έχουν παίξει μεγάλο ρόλο στην απόφαση ότι αυτή η στιγμή είναι τώρα. Δεν είναι μυστικό ότι έχει περάσει αρκετός καιρός, και είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω στην τηλεόραση με τόσο σημαντικό τρόπο σε μια εξίσου υπέροχη σειρά. Ήρθε η ώρα να δώσουμε στον κόσμο αυτό που θέλει».

Η σειρά αναμένεται να κυκλοφορήσει στο AMC το 2027.