Απόψε στις 21:00 η συνέχεια της καθηλωτικής ιστορίας στον ΑΝΤ1.

Άνθρωποι φτιαγμένοι από εύφλεκτα υλικά και πάθη που αναβοσβήνουν σαν τις μαρκίζες. Άνθρωποι που ζουν πιο δυνατά από όσο αντέχουν.

Αυτοί είναι οι ήρωες του «Ντέρτι», της νέας σειράς του ΑΝΤ1, που έρχεται και απόψε στις 21:00 για να καθηλώσει με την ένταση της αφήγησης, το βάθος των χαρακτήρων και τη κινηματογραφική εικόνα της.

Με ένα δυνατό cast, συγκλονιστικές ερμηνείες και ανατρεπτικές στιγμές, το «Ντέρτι» θα συναντήσει και απόψε την αισθητική μιας ολόκληρης εποχής, που δεν έχει γίνει απλά μια φωτογραφία.

Τα χρώματα, τα ρούχα, τα σκηνικά, η μουσική, και η χαρακτηριστική ατμόσφαιρα των ‘80s επιστρέφουν για να γίνουν ξανά ο κόσμος που μέσα του θα γεννηθεί μία δυνατή ιστορία.

Μία ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

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Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

«Ντέρτι»: Όσα θα δούμε απόψε στις 21:00

Μετά την επίθεση στο ΝΤΕΡΤΙ, η πίεση αυξάνεται και τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται.

Ο Πασχάλης προσπαθεί να συνδέσει τα κομμάτια, ενώ μια απειλή από τον Σαράφη ενισχύει την αίσθηση ότι πίσω από τα γεγονότα κρύβεται κάτι μεγαλύτερο που, με κάποιον τρόπο, σχετίζεται με τον Αλέκο. Η σχέση των δύο φίλων βρίσκεται σε τεντωμένο σκοινί.

Η Ξένια εξακολουθεί να περιμένει εξηγήσεις από τον Αλέκο, ενώ και οι δύο προβληματίζονται με το δέσιμο που φαίνεται να αποκτούν ο Λευτέρης και η Στέλλα.

Ο Άρης ανοίγεται στη Στέλλα για το παρελθόν του και της αποκαλύπτει τι είναι αυτό που τον έκανε να γίνει αστυνομικός.

{https://www.youtube.com/watch?v=9m0wQPo8i5Q}

Η Βούλα καταλαβαίνει την ένταση ανάμεσα στον Πασχάλη και τον Αλέκο και προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα.

Ο Άρης δέχεται μια περίεργη πρόσκληση από τον Αλέκο, την ώρα που η Στέλλα, στον πυρήνα της οικογένειας πλέον, καλείται να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και να αρχίσει να ψάχνει από μέσα.

{https://www.youtube.com/watch?v=_dv7cTPMbU0}

Όμως όσο πλησιάζει στην αλήθεια, τόσο γίνεται ξεκάθαρο ότι κανείς δεν είναι όσο αθώος δείχνει. Σε μια κουβέντα με την Στέλλα, η Ξένια προσπαθεί να της εξηγήσει τη δική της πλευρά για το παρελθόν τους, αλλά η κουβέντα διακόπτεται από ένα τηλεφώνημα που η Στέλλα δεν περίμενε…