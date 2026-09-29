Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου έρχεται απόψε, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στις 20:00 με νέο special επεισόδιο.

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου έρχεται απόψε, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στις 20:00 με νέο special επεισόδιο και special παίκτρια την Σία Κοσιώνη.

Ξεχωριστοί καλεσμένοι έρχονται στα special επεισόδια του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» και κάθονται στην πιο ανατρεπτική «διπλή καρέκλα» της ελληνικής τηλεόρασης απέναντι από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, αποτελώντας την «5η βοήθεια» ενός παίκτη που δεν γνωρίζουν, με έναν κοινό στόχο: Να τον βοηθήσουν να φτάσει όσο πιο κοντά στο μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ!

{https://www.youtube.com/watch?v=QeZxlnp_Mto}

Η παρουσία της Σίας Κοσιώνη στη καρέκλα του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» αποτελεί από μόνη της έναν λόγο για να μην χάσει κανείς αυτό το επεισόδιο. Η καταξιωμένη δημοσιογράφος και σχολιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1 ρίχνεται στη μάχη των ερωτήσεων, αποτελώντας έναν πραγματικά πολύτιμο βοηθό για τον συμπαίκτη της.

Κάθε special επεισόδιο του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» γίνεται μια διαφορετική ιστορία. Με νέους παίκτες, νέες συνεργασίες, διαφορετικές προσωπικότητες και διαφορετικούς τρόπους σκέψης, αλλά πάντα με την ίδια αγωνία: πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η κάθε ομάδα;

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Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δίνει το σύνθημα, οι παίκτες παίρνουν θέση στη «διπλή καρέκλα» και το παιχνίδι ξεκινά. Πάμε να παίξουμε!