Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων καυτηριάζει τις τελευταίες εξελίξεις για το τελεφερίκ στη Μονεμβασιά.

Η κατασκευή του τελεφερίκ στη Μονεμβασιά ακολουθεί «τη μαυρογιαλούρικη αντίληψη», αποδείχθηκε ανεπαρκώς σχεδιασμένο και τελικά κανείς δεν ξέρει την τύχη του, τονίζει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, που κάνει μια σοβαρή επισήμανση για τους ιστορικούς οικισμούς, με αφορμή τη φονική έκρηξη στην Πλάκα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων καυτηριάζει τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στην κατασκευή τελεφερίκ στη Μονεμβασιά. Ο Σύλλογος σημειώνει πως με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών το έργο τροποποιείται και το φυσικό αντικείμενό του περιορίζεται στην προμήθεια των βαγονιών, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι εγκαταστάσεις για την υποδοχή και λειτουργία τους.

Επίσης, απεντάσσεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και επιβαρύνει αποκλειστικά τους εθνικούς πόρους (5.018.394,46 ευρώ), ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης μετατίθεται για τον Οκτώβριο, «ημερομηνία που είναι εντελώς ανέφικτη, καθώς οι επί τόπου εργασίες έχουν προ πολλού σταματήσει».

ΣΕΑ για τελεφερίκ στη Μονεμβασιά: Σκανδαλώδης παράμετρος σε ένα έργο αδιευκρίνιστων σκοπιμοτήτων

Αυτή η εξέλιξη δικαιώνει όσους είχαν καταγγείλει το έργο ως μία πλημμελώς οργανωμένη επιχείρηση που θα στρεφόταν εναντίον του ίδιου του ιστορικού οικισμού και της μοναδικής φυσιογνωμίας του, τονίζει ο ΣΕΑ και υπογραμμίζει πως η φροντίδα της Πολιτείας να αγοραστεί ο εξοπλισμός σε μία ανύπαρκτη εγκατάσταση «αποτελεί μία άλλη σκανδαλώδη παράμετρο σε ένα έργο αδιευκρίνιστων σκοπιμοτήτων».

Το σχόλιο με αφορμή την έκρηξη στην Πλάκα

Παράλληλα, με αφορμή την έκρηξη στην Πλάκα, ο Σύλλογος τονίζει ότι οι ιστορικοί οικισμοί πρέπει να αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία με βασικό άξονα τη διατήρηση της φυσιογνωμίας τους και την εξασφάλιση ποιοτικών υποδομών για τη διαβίωση των χρηστών.

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«Στην περίπτωση της Μονεμβασιάς, τέτοια έργα υποδομών είναι αυτά που αποσκοπούν στην προστασία από φυσικούς κινδύνους (π.χ. πυρκαγιές) με σχέδια διαφυγής, βελτιωμένα δίκτυα υδροδότησης και αποχέτευσης, καλύτερη πρόσβαση στο Κάστρο από τον οικισμό της Γέφυρας», επισημαίνει ο Σύλλογος. Το τελεφερίκ «επιβλήθηκε ως έργο που δεν εξυπηρετεί καμία από τις παραπάνω προτεραιότητες, χρησιμοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης ΑΜΕΑ ως πρόσχημα, ενώ στην Άνω Πόλη δεν υπάρχει οργανωμένο δίκτυο διαδρομών».

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων καταλήγει ότι το τελεφερίκ αποδείχτηκε «ανεπαρκώς σχεδιασμένο και τελικά κανείς δεν ξέρει την τύχη του», συμπληρώνοντας πως ακολουθεί «τη μαυρογιαλούρικη αντίληψη “Θα σας κάνουμε γεφύρια. Μα δεν έχουμε ποτάμια” και εμπλέκει κατοίκους, επαγγελματίες ακόμη και τους εργαζόμενους στην Αρχαιολογική Υπηρεσία σε αδιέξοδες διαδρομές».