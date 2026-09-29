Το πάρτι πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται, σχολίασε από την Ηλεία ο Αλέξης Τσίπρας.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον «αρχιτέκτονα» του σκανδάλου, όπως χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μίλησε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας από τον Λάλα Ηλείας.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ συναντήθηκε με κτηνοτρόφους της περιοχής και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ηθική διάσταση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είχε ως στόχο με τη συνεργασία των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, να αυξηθεί η κομματική επιρροή της Ν.Δ. σε ευρύτερα κοινά.

Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε και για την πρακτική διάσταση, όπως είπε χαρακτηριστικά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. «για όλους εσάς τους αληθινούς παραγωγούς που παράγουν και στερούνται μεγάλο μέρος των επιδοτήσεων και άρα μειώνεται το εισόδημά τους εξαιτίας του γεγονότος ότι μια σειρά από λαμόγια παριστάνουν τους παραγωγούς και συνεχίζουν να επιδοτούνται».

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, συνέχισε παραθέτοντας και σχετικούς αριθμούς του σκανδάλου λέγοντας πως από τους 82.000 κτηνοτρόφους που δηλώνουν ότι δικαιούνται επιδότηση, μόνο οι 40.000 είναι αληθινοί.

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«Οι υπόλοιποι 42.000 προφανώς είναι στα χαρτιά, αλλά αυτοί παίρνουν τις μισές από τις επιδοτήσεις που εσείς δικαιούστε όταν το ποσό είναι συγκεκριμένο, αλλά μοιράζεται στους 82.000. Εσείς χάνετε τις μισές. Αυτή είναι η ουσία και ο πυρήνας του σκανδάλου. Και το σκάνδαλο δυστυχώς συνεχίζεται» κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.

Κατά τη συνάντηση με τους κτηνοτρόφους ο Αλέξης Τσίπρας αστειεύτηκε για την τιμή της φέτας ενώ έκανε αναφορά και στον Παναθηναϊκό, όταν ένας πιτσιρικάς εμφανίστηκε με μπλούζα της ομάδας.

«Να αλλάξουμε ομάδα άμα δεν το πάρουμε φέτος, δεν γίνεται» είπε μιλώντας για το πρωτάθλημα.

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