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Όταν κατουράς στη θάλασσα, το βρίσκεις στο αλάτι.

Ο Χαρίλαος Φλωράκης επικαλούνταν κάποιες φορές μια παροιμία: Όταν κατουράς στη θάλασσα, το βρίσκεις στο αλάτι!

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προφανώς δεν είχε υπόψη του μια τέτοια φιλοσοφία.

Έτσι, μόλις ο Νίκος Παππάς καταδικάστηκε στο Ειδικό Δικαστήριο, ο πρωθυπουργός τον αποκαλούσε... 13-0. «Τι μιλάτε εσείς με το 13-0;» έλεγε, απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στον ίδιο τον Νίκο Παππά.

Τώρα, αν η απόφαση είναι καταδικαστική για τον πρώην υφυπουργό, τι θα λέει ο Κ. Μητσοτάκης;

Δεν προδικάζουμε τίποτε βεβαίως, αν και η ομόφωνη παραπομπή έχει βαρύνουσα σημασία...

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Β.Σκ.