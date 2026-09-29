Ο Χαρίλαος Φλωράκης επικαλούνταν κάποιες φορές μια παροιμία: Όταν κατουράς στη θάλασσα, το βρίσκεις στο αλάτι!
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προφανώς δεν είχε υπόψη του μια τέτοια φιλοσοφία.
Έτσι, μόλις ο Νίκος Παππάς καταδικάστηκε στο Ειδικό Δικαστήριο, ο πρωθυπουργός τον αποκαλούσε... 13-0. «Τι μιλάτε εσείς με το 13-0;» έλεγε, απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στον ίδιο τον Νίκο Παππά.
Τώρα, αν η απόφαση είναι καταδικαστική για τον πρώην υφυπουργό, τι θα λέει ο Κ. Μητσοτάκης;
Δεν προδικάζουμε τίποτε βεβαίως, αν και η ομόφωνη παραπομπή έχει βαρύνουσα σημασία...
Β.Σκ.