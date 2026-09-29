Οι Financial Times, με εκτενές ρεπορτάζ τους, επιβεβαιώνουν τα όσα μετέδωσε η WSJ για το περιστατικό Γκιλφόιλ – Παπασταύρου.

Δεν είναι η πρώτη φορά, και πιθανολογούμε πως δεν θα είναι και η τελευταία, που οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης έρχονται σε σύγκρουση με ρεπορτάζ από μεγάλα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.

Εν προκειμένω, μετά τη διάψευση της κυβέρνησης διά στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου, κ. Μαρινάκη, για το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, οι Financial Times με εκτενές ρεπορτάζ τους επιβεβαιώνουν τα όσα μετέδωσε η WSJ για το περιστατικό Γκιλφόιλ – Παπασταύρου.

Οι Financial Times αναφέρουν, επικαλούμενοι πρόσωπο που γνωρίζει το περιστατικό, ότι η συζήτηση για τη Ρουμανία έγινε πράγματι στο δείπνο της 18ης Μαρτίου, παρουσία περισσότερων από δώδεκα ατόμων, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, στελέχη της πρεσβείας και στρατιωτικοί.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την ενημέρωση πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Παύλος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει το επίμαχο ρεπορτάζ, τη Δευτέρα σημείωσε πως «ουδέποτε τέθηκε οποιοδήποτε ζήτημα απειλής κατά της ελληνικής κυβέρνησης», προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν σε καμία περίπτωση ανεκτό, ενώ ο ίδιος ο φερόμενος ως πρωταγωνιστής του περιστατικού κ. Παπασταύρου σε συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Τρίτης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ δεν είπε τίποτα γύρω από το θέμα.

Ε.Σ.