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Ο Μπάμπης Λαζαρίδης, ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, «δίχασε» τους κριτές και δεν κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση.

Έκπληξη προκάλεσε η παρουσία του Μπάμπη Λαζαρίδη, του γιου της Αγγελικής Ηλιάδη, στις auditions του GNTM 7.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό με σκοπό να διαλέξουν τα επόμενα επίδοξα μοντέλα που θα «ντύσουν» την έβδομη σεζόν του διαγωνισμού.

Στις σημερινές auditions, ορισμένα πρόσωπα κατάφεραν να ξεχωρίσουν και άλλοι δεν μπόρεσαν να κερδίσουν το ενδιαφέρον των ειδικών.

GNTM 7: Η audition του Μπάμπη Λαζαρίδη

Ανάμεσα όμως, σε όσους επέλεξαν να δοκιμάσουν την τύχη τους στη μόδα, ήταν και ο Μπάμπης Λαζαρίδης, ο γιος της ερμηνεύτριας, Αγγελικής Ηλιάδη.

Ο Μπάμπης, βρέθηκε μπροστά στους κριτές κυνηγώντας το όνειρό του, όμως το «ακατέργαστο» παρουσιαστικό του, δεν κατάφερε να πείσει τους ειδικούς.

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Ο ίδιος, εμφανίστηκε χαμογελαστός και ευγενικός, με την προσωπικότητά του να κερδίζει το ενδιαφέρον.

Ο Άγγελος Μπράτης, ωστόσο, εστίασε στο τατουάζ που κοσμεί το χέρι του, σημειώνοντας ότι το μέγεθός του μπορεί να σταθεί ιδιαίτερα περιοριστικό.

Παράλληλα, οι υπόλοιποι κριτές, αν και εντυπωσιάστηκαν με την παρουσία του, δεν διέκριναν τα χαρακτηριστικά ενός μοντέλου, παρακινώντας τον Μπάμπη Λαζαρίδη να επιστρέψει με την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

{https://www.youtube.com/watch?v=_LcEX8Wd_o0&list=PLCg0cLoEdHTzYyrycg4xbJEzdt5Ww3EYr&index=1}