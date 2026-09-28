Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επιστρέφει για 11η χρονιά στον ΑΝΤ1.

Το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει για 11 η χρονιά στον ΑΝΤ1!

Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 24:00, η αγαπημένη νυχτερινή εκπομπή, που αναδείχθηκε η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών στη ζώνη προβολής της και για τη σεζόν 2025 – 2026, έρχεται με ξεχωριστούς καλεσμένους και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις για να μας χαρίσει ακόμα περισσότερες υπέροχες στιγμές.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανοίγει ξανά την πόρτα του πλατό και υποδέχεται πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης, της μουσικής, του θεάτρου, του κινηματογράφου, του αθλητισμού και της επικαιρότητας και μοιράζεται μαζί μας συζητήσεις γεμάτες αυθορμητισμό, χιούμορ, αποκαλύψεις, αλλά και… απρόβλεπτες στιγμές.

{https://www.youtube.com/watch?v=W9amykXkjE4}

Γιατί για ακόμη μία σεζόν, το «The 2Night Show», δεν μένει μόνο στις συνεντεύξεις. Χιουμοριστικά βίντεο, παιχνίδια, μουσική, ξεχωριστές δοκιμασίες και αναπάντεχες συναντήσεις συνθέτουν την αγαπημένη βραδινή εκπομπή, που έχει τον δικό της μοναδικό τρόπο να μας κρατάει την καλύτερη νυχτερινή συντροφιά.

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Για 11 η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Πρεμιέρα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 24:00 στον ΑΝΤ1.