Ο Νετανιάχου του ζήτησε να διαψεύσει ότι τον είχε προειδοποιήσει για την επίθεση της Χαμάς.

Η αποκάλυψη του μυστικού ταξιδιού του Μπενιαμίν Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φαίνεται πως εξόργισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και η Σιν Μπετ υποστηρίζει ότι τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλειά του.

Έπειτα από τα δημοσιεύματα που αποκάλυψαν τη συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ, την Κυριακή, από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν το ταξίδι. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό σε αυτή την επίσκεψη τον συνόδευαν μεταξύ άλλων οι επικεφαλής της Μοσάντ και του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ.

Ωστόσο, η υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Σιν Μπετ, ζήτησε τη λήψη νομικών μέτρων σε βάρος του Channel 12, που αποκάλυψε πρώτο το μυστικό ταξίδι, υποστηρίζοντας ότι τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια του πρωθυπουργού και όλης της αντιπροσωπείας.

Γιατί ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον μπιν Ζαγέντ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ταξίδεψε μυστικά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προκειμένου να ζητήσει από τον πρόεδρο της χώρας να διαψεύσει δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία εκείνος είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για επικείμενη επίθεση από τη Χαμάς, πριν αυτή που εξαπέλυσε η οργάνωση στις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το Associated Press.

Η συνάντησή τους έγινε την Κυριακή και κράτησε μία ώρα. Σύμφωνα με πηγή του ειδησεογραφικού πρακτορείου, η συζήτηση του Νετανιάχου με τον μπιν Ζαγέντ επικεντρώθηκε σε δημοσίευμα της εφημερίδας Haaretz, στις αρχές Σεπτεμβρίου, το οποίο ανέφερε πως ο ηγέτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχε προειδοποιήσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για επικείμενη επίθεση από τη Χαμάς. Ο Νετανιάχου ζήτησε από τον μπιν Ζαγέντ να διαψεύσει το δημοσίευμα, ανέφερε πηγή του Associated Press. Σημειώνεται πως το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ είχε διαψεύσει το δημοσίευμα της Haaretz.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σήμερα ήρθαν στο «φως» νεότερες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Νετανιάχου φέρεται να είχε προειδοποιηθεί πριν από την επίθεση της Χαμάς. Ρεπορτάζ της WSJ αναφέρει ότι ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου, Αμπάς Καμέλ, τηλεφώνησε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό στις αρχές Οκτωβρίου 2023 και τον προειδοποίησε για τον ίδιο κίνδυνο. Ήταν η τρίτη προειδοποίηση από την Αίγυπτο για αυτή την απειλή.

«Σοβαρή απειλή για την ασφάλεια του πρωθυπουργού»

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι η Σιν Μπετ υπέβαλε καταγγελία στην υπηρεσία Λογοκρισίας των IDF, με την οποία απαιτεί τη λήψη νομικών μέτρων σε βάρος του Channel 12, για την αποκάλυψη του ταξιδιού του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Άμπου Ντάμπι. Σύμφωνα με τη Σιν Μπετ, επρόκειτο για σοβαρή παραβίαση της λογοκρισίας.

Με αυτή την ανακοίνωση, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού επιβεβαίωσε ότι ο Νετανιάχου συνάντησε τον μπιν Ζαγέντ, ενώ αποκάλυψε πως τον συνόδευε η σύζυγός του, Σάρα, οι επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν και του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Σάμουελ Μπεν- Εζρά, ο στρατιωτικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γκι Μαρκιζένο, όπως και ο επικεφαλής του τμήματος Ασφαλείας της Σιν Μπετ.

«Η δημοσιοποίηση της επίσκεψης τη στιγμή που έγινε, δημιούργησε απειλή για την ασφάλεια του πρωθυπουργού, της επιχείρησης και των δυνάμεων στο πεδίο», υποστήριξε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Η Σιν Μπετ υπογράμμισε πως το ρεπορτάζ του Channel 12 βγήκε στον «αέρα» περίπου μία ώρα προτού το αεροπλάνο του Νετανιάχου προσγειωθεί στο Ισραήλ, ενώ η Μοσάντ έκανε λόγο για «σοβαρή απειλή για την ασφάλεια του πρωθυπουργού και της αντιπροσωπείας».

Με πληροφορίες από AP, Times of Israel