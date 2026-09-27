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Αισθητή αλλαγή του καιρού τις επόμενες ημέρες - Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Εύβοια, Αττική και Κρήτη, έως και 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Με καθαρά φθινοπωρινή διάθεση θα κυλήσει η νέα εβδομάδα, καθώς οι θερμοκρασίες παραμένουν σε επίπεδα που παραπέμπουν περισσότερο σε αρχές Οκτωβρίου παρά σε τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ οι βροχές, οι τοπικές καταιγίδες και οι ισχυροί βοριάδες θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου.

Η πρόσφατη κακοκαιρία έδωσε αξιόλογες βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι βροχοπτώσεις στα νότια. Σύμφωνα με την πρόγνωση που παρουσιάστηκε, το φθινόπωρο φαίνεται πλέον να εγκαθίσταται σταδιακά, χωρίς να διαφαίνεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες.

Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές

Η Δευτέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, τοπικά φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα ανατολικά.

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός στην Κρήτη, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές και προμεσημβρινές ώρες, ενώ τοπικές μπόρες ενδέχεται να σημειωθούν στα νότια τμήματα των Κυκλάδων.

Παράλληλα, βροχές μικρής έκτασης είναι πιθανό να εκδηλωθούν στην ανατολική Μαγνησία, τη βόρεια Εύβοια και πιθανώς στα ανατολικά τμήματα της Φθιώτιδας και της Βοιωτίας.

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Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με λίγες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας τα φαινόμενα θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο. Μικρής έντασης και τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν στην ανατολική Στερεά και πιθανώς στην Πελοπόννησο, ενώ από τη Χαλκιδική έως την Πελοπόννησο θα υπάρχουν κατά διαστήματα πυκνότερες νεφώσεις.

Ισχυροί βοριάδες έως και 8 μποφόρ

Οι άνεμοι θα είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού.

Οι βοριάδες θα πνέουν ισχυροί, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, όπου τοπικά αναμένονται εντάσεις 7 μποφόρ και σε ορισμένες περιοχές έως και 8 μποφόρ.

Ιδιαίτερα ισχυροί θα είναι οι άνεμοι στη Θράκη, ενώ κατά τη διάρκεια της Δευτέρας σταδιακά θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, χωρίς ωστόσο να υποχωρήσουν σημαντικά.

Οι βοριάδες θα συνοδεύονται και από αισθητή ψύχρα, κυρίως στις περιοχές που θα επηρεάζονται περισσότερο από τις βόρειες αέριες μάζες.

Κοντά στο μηδέν η θερμοκρασία στα ορεινά

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φθινοπωρινά επίπεδα.

Τις πρωινές ώρες της Δευτέρας αναμένονται θερμοκρασίες περίπου 4 έως 8 βαθμών Κελσίου κατά μέσο όρο στα ορεινά, ενώ σε ηπειρωτικές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας ο υδράργυρος θα πέσει κάτω από τους 10 βαθμούς.

Στα νοτιοανατολικά ο καιρός θα είναι σαφώς πιο ήπιος, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν περίπου στους 23-26 βαθμούς.

Η ένταση των βοριάδων, ωστόσο, θα κάνει την αίσθηση της θερμοκρασίας χαμηλότερη, κυρίως στο Αιγαίο και τη Θράκη.

Περισσότερες νεφώσεις στα ανατολικά

Την Τρίτη τα φαινόμενα θα παραμείνουν περιορισμένα, με περισσότερες νεφώσεις στην Εύβοια, τη βόρεια Κρήτη και περιοχές της Θράκης.

Τοπικές και ασθενείς βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά και στα ανατολικά τμήματα της Εύβοιας, καθώς και στη βόρεια Κρήτη.

Από το βράδυ, ωστόσο, οι νεφώσεις θα αυξηθούν περισσότερο σε περιοχές όπως η Μαγνησία, η Εύβοια, η ανατολική και βόρεια Αττική, η ανατολική Στερεά και η βόρεια Κρήτη.

Έντονα φθινοπωρινό σκηνικό

Η Τετάρτη φαίνεται να είναι η ημέρα κατά την οποία το φθινοπωρινό σκηνικό θα γίνει περισσότερο αισθητό.

Μια ζώνη αυξημένων νεφώσεων και φαινομένων αναμένεται να εκτείνεται από τη Θράκη, τη Λέσβο και τη Λήμνο προς τη Μαγνησία, τη Λιβαδειά, τη Λαμία, τη βόρεια Αττική και κυρίως την Εύβοια.

Η Εύβοια, η οποία έχει ήδη δεχθεί σημαντικές ποσότητες νερού, αναμένεται να βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο των βροχοπτώσεων.

Κατά τις πρωινές και προμεσημβρινές ώρες της Τετάρτης, βροχές κατά διαστήματα και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε Εύβοια, ανατολική Φθιώτιδα, Βοιωτία, μεγάλο μέρος της Αττικής και τη βόρεια Κρήτη.

Στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα ή δεν θα σημειωθούν βροχές.

Από το βράδυ ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Αττική.

Βροχές και καταιγίδες έως και την Παρασκευή

Διαφορετική θα είναι η εικόνα στην Κρήτη.

Το νησί αναμένεται να επηρεαστεί από περισσότερες βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες από την Τετάρτη και κυρίως τις επόμενες ημέρες.

Τα φαινόμενα θα επιμείνουν την Πέμπτη, ενώ άστατος θα παραμείνει ο καιρός και την Παρασκευή, τουλάχιστον μέχρι το πρωί.

Από το βράδυ της Παρασκευής τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν, χωρίς όμως να σταματήσουν εντελώς στη βόρεια Κρήτη.

Βελτίωση του καιρού στην Κρήτη αναμένεται μετά τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου.

7-8 μποφόρ στο Αιγαίο

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για τους ανέμους.

Από την Τετάρτη οι βοριάδες αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, με εντάσεις 7 έως 8 μποφόρ και τοπικά, κυρίως στο κεντρικό και βορειοανατολικό Αιγαίο, ενδέχεται πρόσκαιρα να φτάσουν και τα 9 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ισχυροί σε Θράκη, Αττική, Εύβοια και Κυκλάδες.

Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν στο Αιγαίο καλό είναι να ενημερώνονται από τις κατά τόπους λιμενικές αρχές για τις συνθήκες που θα επικρατούν την ώρα του ταξιδιού.

Οι βοριάδες αναμένεται να παραμείνουν ενισχυμένοι και την Παρασκευή, με τάση σταδιακής εξασθένησης.

Η Ελλάδα πιο ψυχρή από μεγάλο μέρος της Ευρώπης

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή των αέριων μαζών.

Ενώ τμήματα της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης, όπως η ανατολική Ισπανία, η ανατολική Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και οι γερμανόφωνες χώρες, θα διατηρήσουν πιο θερμές αέριες μάζες και σε ορισμένες περιπτώσεις σχεδόν καλοκαιρινή αίσθηση, η Ελλάδα θα κινηθεί σε σαφώς πιο ψυχρό μοτίβο.

Οι θερμοκρασίες στη χώρα θα είναι φθινοπωρινές και σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να κινηθούν ελαφρώς κάτω από τα συνηθισμένα για τα τέλη Σεπτεμβρίου επίπεδα.

Προς το τέλος της εβδομάδας μάλιστα, δεν αποκλείεται περαιτέρω ψύχρανση στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας.

«Χειμώνιασε» στα ορεινά

Στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας η αλλαγή του σκηνικού είναι ήδη ιδιαίτερα αισθητή.

Τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες η θερμοκρασία πλησιάζει σε ορισμένες περιοχές το μηδέν, ενώ στα ορεινά έχουν ήδη αρχίσει να λειτουργούν τα καλοριφέρ.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλότερες, όμως στην ορεινή ηπειρωτική χώρα το σκηνικό παραπέμπει πλέον ξεκάθαρα σε φθινόπωρο.

Η εικόνα των επόμενων ημερών δείχνει ότι ο Σεπτέμβριος ολοκληρώνεται με βροχές, ενισχυμένους βοριάδες και αισθητή ψύχρα, ενώ η είσοδος στον Οκτώβριο αναμένεται να γίνει με σαφώς φθινοπωρινές συνθήκες.

Τα φαινόμενα, πάντως, δεν θα επηρεάσουν το σύνολο της χώρας με την ίδια ένταση. Οι σημαντικότερες βροχές αναμένονται κυρίως στα ανατολικά, την Εύβοια και την Κρήτη, ενώ αρκετές περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας θα παραμείνουν με περισσότερη ηλιοφάνεια και περιορισμένα φαινόμενα.

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