Ποιές περιοχές θα «χτυπηθούν».

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να έχουν κάνει την εμφάνιση τους σε πολλές περιοχές το Σάββατο 26/9 και να αναμένονται να κορυφωθούν τις επόμενες ώρες σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ.

Σύμφωνα με το Meteo την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στις Σποράδες, στη Μαγνησία, στην Εύβοια, στην Αν. Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), στην Αν. Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 20-21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 25, στην Ήπειρο από 6 έως 26 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 6 έως 24 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 25-27, στην Κρήτη από 10 έως 22-23, στα Επτάνησα από 13 έως 23-25, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 15 έως 22 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

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Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές-βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού με σταδιακή βελτίωση έως τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού έως 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου (στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι έως 3-4 βαθμούς χαμηλότερες).

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Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις:

α. Στην Πελοπόννησο (κυρίως ν. Λακωνίας, ν. Αρκαδίας στα ανατολικά και ν. Αργολίδας στα νότια) καθώς και στα Κύθηρα έως αργά τη νύχτα.

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες και στην Εύβοια από αργά τη νύχτα.

Αύριο Κυριακή (27-09-2026)

α. Στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες.

β. Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.

2. Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο από το βράδυ του Σαββάτου (26-09-2026) και την Κυριακή (27-09-2026).

Κακοκαιρία: Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια από το μπουρίνι στη Σκιάθο

Το σύντομο πέρασμα της κακοκαιρίας από τη Σκιάθο είχε ως συνέπεια να μετατραπούν σε ποτάμια οι δρόμοι, λόγω της καταρρακτώδους βροχής.

Περίπου στις 19:30 του Σαββάτου άρχισε να βρέχει καταρρακτωδώς στη Σκιάθο. Το μπουρίνι διήρκεσε περίπου μισή ώρα, ωστόσο ήταν αρκετό για να μετατραπούν σε ποτάμια δρόμοι του νησιού, ενώ το νερό παρέσυρε καρέκλες και τραπέζια από καταστήματα εστίασης, όπως φαίνεται σε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσε η ιστοσελίδα skiathoslife.

{https://www.instagram.com/p/DdwmI2ZD6V7/}

Κακοκαιρία: Στα 48 mm το ύψος βροχής στη Γλώσσα Σκοπέλου

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στο μετεωρολογικό σταθμό στην Γλώσσα Σκοπέλου, όπου σημειώθηκαν 48 mm έως τις 18:00 του Σαββάτου 26.09.

Σημειώνεται ότι κατά τόπους αξιόλογα ύψη βροχής καταγράφηκαν και σε τμήματα της Αν. Στερεάς, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου, όπως διακρίνεται και στον παρακάτω χάρτη και τον πίνακα με τα 8 υψηλότερα ύψη βροχής έως τις 18:00 του Σαββάτου 26.09.