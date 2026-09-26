Τρομερό ματς στο Περιστέρι.

Η συγκλονιστική «μάχη» σώμα με σώμα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο ημιτελικό του 7ου Σούπερ Καπ βρήκε νικητή τον δικέφαλο του Βορρά με 84-82, χάρις σε ένα απίστευτο buzzer-beater τρίποντο του πρώην «πράσινου» Τσέντι Όσμαν μισό δευτερόλεπτο πριν το φινάλε.

Ο νέος ΠΑΟΚ του Αντρέα Τρινκιέρι έδειξε τρομερή ωριμότητα σε όλο το ματς στο κλειστό «Γ. Παπανδρέου» και με μεγάλους πρωταγωνιστές τον Όσμαν (18π.), τον Αλεξάντερ (15π.) και καθοριστικό τον Νικ Καλάθη στο φινάλε κατάφερε να πάρει τη μεγάλη πρόκριση για τον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την Κυριακή (27/9, 20:00).

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Ο Παναθηναϊκός που κατάφερε να «γυρίσει» το σκορ απ’ το 76-80 με δύο τρίποντα του Φραντσίσκο (20π.), δέχθηκε «μαχαιριά» στο φινάλε απ’ τον πρώην παίκτη του και γνώρισε την πρώτη ήττα της σεζόν.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-24, 34-38, 58-55, 82-84

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 2, Φρανσίσκο 20 (4/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 λάθη), Γιαμπουσέλε 4, Μήτογλου 1, Μαντζούκας, Μωραΐτης 2, Μπάντιο 17 (3/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/6 βολές), Ρογκαβόπουλος 8 (1 τρίποντο, 9 ριμπάουντ), Λεσόρ 13 (5/6 δίποντα, 3/8 βολές), Μπόνγκα 5, Ερνανγκόμεθ 10 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

ΠΑΟΚ (Τρινκιέρι): Ταϊρί 10(2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα), Όσμαν 18 (5/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/7 βολές, 6 ριμπάουντ), Αλεξάντερ 15 (7/10 δίποντα, 1/1 βολή), Χουγκάζ 5 (1/5 τρίποντα), Καλάθης 7 (3/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μήτρου-Λονγκ 3 (1/8 σουτ), Χάτζινκς 3 (1), Φόστερ 12 (1/1 δίποντο, 3/8 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Περσίδης, Μουρ 11 (5/7 δίποντα, 1/3 βολές, 9 ριμπάουντ).