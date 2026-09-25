Εκτός από την απαγόρευση φιλάθλων απαγορεύεται και η διάθεση εισιτηρίων για το ΑΕΛ- ΠΑΟΚ Β΄ στον Βόλο.

Με απόφαση του αρμόδιου υπουργείου απαγορεύεται η μετακίνηση φιλάθλων την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου για την διεξαγωγή του αγώνα ΠΑΕ ΑΕΛ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ Β.

Η απόφαση αναφέρει πως «από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση καθώς και η διάθεση εισιτηρίων στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ B, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για την 4η αγωνιστική της SUPER LEAGUE 2, μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ. – Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ B’».

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 16:00, στο γήπεδο AEL FC ARENA.

Η απαγόρευση τίθεται σε ισχύ λόγω σοβαρών λόγω διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.