Η εξέλιξη συνδέεται με ποινική απόφαση που εκδόθηκε από την Εισαγγελία της Βασιλείας στις 25 Νοεμβρίου 2025.

Διαστάσεις φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση με τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά του Covid-19 στην Εθνική Ελβετίας, καθώς μετά τον Γκρανίτ Τσάκα, και ο Μπριλ Εμπολό προσκόμισε πλαστή βεβαίωση.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ελβετίας ανακοίνωσε την Παρασκευή (25/09) ότι ο 29χρονος επιθετικός δεν θα ενταχθεί στην αποστολή ενόψει του Nations League, παρά το γεγονός ότι υπολογιζόταν κανονικά από τον Μουράτ Γιακίν.

Η εξέλιξη συνδέεται με ποινική απόφαση που εκδόθηκε από την Εισαγγελία της Βασιλείας στις 25 Νοεμβρίου 2025. Ο Εμπολό καταδικάστηκε για πολλαπλές κατηγορίες υποκίνησης σε πλαστογραφία, με την ποινή του να είναι διετής φυλάκιση με αναστολή, καθώς και πρόστιμο 20 ημερήσιων δόσεων των 3.000 ελβετικών φράγκων.

Το 2021, ο Εμπολό είχε αποκτήσει πλαστό πιστοποιητικό μέσω γνωστού του. Τα έγγραφα είχαν εκδοθεί από εργαζόμενη σε εργαστήριο της Βασιλείας, η οποία φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει ψευδώνυμα για την υποβολή δικών της ρινικών και φαρυγγικών δειγμάτων προς ανάλυση, ενώ παράλληλα είχε δημιουργήσει πλαστά έγγραφα.

Μέχρι πρότινος, η εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης δεν είχε γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό. Μετά τη δημοσιοποίηση της ποινικής απόφασης, ωστόσο, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας αποφάσισε να αφήσει εκτός Εθνικής τον Εμπολό για το Nations League. Ο επιθετικός της Ατλάντα Γιουνάιτεντ δεν θα αγωνιστεί το Σάββατο (26/09, 20:45) απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία, ούτως ή άλλως λόγω τιμωρίας που κουβαλά από τον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αργεντινή.

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Αρχικά, ο Εμπολό επρόκειτο να ενσωματωθεί στην αποστολή για την αναμέτρηση με τη Σκωτία στη Γλασκώβη στις 29 Σεπτεμβρίου (20:45), ενώ είχε προγραμματιστεί να είναι διαθέσιμος και για τα παιχνίδια με τη Σλοβενία στις 3 Οκτωβρίου και τη Βόρεια Μακεδονία στις 6 Οκτωβρίου στη Λουκέρνη.

Σημειώνεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα, ο αρχηγός της Εθνικής Ελβετίας, Γκρανίτ Τσάκα, τέθηκε και εκείνος εκτός ομάδας για την ίδια ακριβώς υπόθεση.

Μετά την απόφαση της ελβετικής ομοσπονδίας, όμως, ο 29χρονος επιθετικός θα απουσιάσει από ολόκληρο το συγκεκριμένο αγωνιστικό «παράθυρο» της Εθνικής ομάδας.