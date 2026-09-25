«Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι ο Παρθενώνας πρέπει να παραμείνει επ’ αόριστον χωρίς τα Γλυπτά του».

Η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα θα είναι μια χειρονομία με πολύ μεγάλη σημασία, υπογράμμισε ο Κωνσταντίνος Τασούλας, μιλώντας σε εκδήλωση της Βρετανικής Σχολής Αθηνών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε για τη συμβολή των ξένων αρχαιολογικών σχολών στην ανάδειξη του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. «Μιλώντας για σπασμένα αγάλματα, η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα θα είναι μια χειρονομία με πολύ μεγάλη σημασία. Μπορείτε να φανταστείτε το μεγαλείο της πραγματικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα που θα ακολουθούσε το μεγαλείο μιας τέτοιας συμφωνίας;», είπε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Αν δεχτούμε ότι ο Παρθενώνας είναι ο φάρος του Ευρωπαϊκού πνεύματος και της Δυτικής σκέψης δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι πρέπει να παραμείνει επ’ αόριστόν χωρίς τα Γλυπτά του», τόνισε.

Στην ομιλία του, σημείωσε ότι τον 19ο αιώνα η αρχαιολογία ήταν συχνά συνδεδεμένη με τη συλλογή, την εξαγωγή και την ιδιοποίηση. «Τον 20ο και 21ο αιώνα, οι ξένες σχολές, σε συνεργασία με την Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία έθεσε από νωρίς πρότυπα θεωρούμενα αυτονόητα στις μέρες μας , θα συμβάλουν στη μετάβαση προς μία νέα αντίληψη. Σύμφωνα μ’ αυτήν, τα ευρήματα ανήκουν στον τόπο τους· η έρευνα πρέπει να γίνεται με διαφάνεια και τα πορίσματά της να διαμοιράζονται· η τεκμηρίωση είναι πράξη ευθύνης», συνέχισε και σημείωσε ότι μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο οι ξένες αρχαιολογικές σχολές πολλαπλασιάστηκαν, φτάνοντας σήμερα τις 19 και «λειτουργώντας ως κιβωτοί γνώσης και εμπειρίας».

Οι ξένες αρχαιολογικές σχολές «απέναντι στις οποίες είμαστε ευγνώμονες έχουν συμβάλλει σημαντικά στην ανακατασκευή της μνήμης της Ελλάδας και της Ευρώπης. Έχουν συμβάλλει καταλυτικά στην αναζωογόνηση της ταυτότητας και του πολιτισμού μας και συνεχίζουν να το πράττουν. Κατά συνέπεια, έχουμε σήμερα στο χέρι μας όλα τα υλικά για την δημιουργία του μέλλοντος. Γιατί οι σπόροι του μέλλοντος βρίσκονται μέσα στη μνήμη του χτες», κατέληξε.