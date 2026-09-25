Η κωμική σειρά «Κάμπινγκ» επιστρέφει με νέα επεισόδια Δευτέρα 28, Τρίτη 29 και Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 21:00, στο MEGA.

Η αστυνόμος βρίσκεται πλέον στο κάμπινγκ και οι έρευνες για την εξαφάνιση του Πάρη φέρνουν τους ενοίκους αντιμέτωπους με τα δικά τους μυστικά.

Ο Σοφοκλής επιστρατεύει κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες, την ώρα που ο Πάρης παραμένει δεμένος στην αποθήκη.

Παράλληλα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι μαθαίνουν για τον σάκο με τα 600.000 ευρώ του Ιορδάνη.

Στον «Άλλο Κόσμο» ένα μυστικό δεν μένει ποτέ κρυφό για πολύ και η αποκάλυψή του έχει απρόβλεπτες και σπαρταριστές συνέπειες για τους ήρωες της νέας σειράς του MEGA.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια του «Κάμπινγκ»:

Τέταρτο επεισόδιο (Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου):

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Ο Ιορδάνης προσπαθεί να βρει μια συμβιβαστική λύση με τον Πάρη, αλλά εκείνος τον απειλεί ότι θα τον καταστρέψει.

Στο μεταξύ, η αστυνόμος καταφθάνει στο κάμπινγκ και αρχίζει να ανακρίνει τους ενοίκους για τον εξαφανισμένο Πάρη. Η Γιώτα την αναγνωρίζει και κρύβεται πανικόβλητη, όσο προσπαθεί να εμποδίσει και τον Λουκά να της μιλήσει - εκείνος, όμως, έχει ήδη συναντηθεί μαζί της.

Παράλληλα, ο Σοφοκλής επιχειρεί με κάθε τρόπο να αποπροσανατολίσει τις έρευνες της αστυνόμου, ενώ η Εύα και ο Πέτρος εντοπίζουν τον πρώην προϊστάμενο του πατέρα τους δεμένο και τραυματισμένο στην αποθήκη.

{https://www.youtube.com/watch?v=1aXuuYGe2p8}

Πέμπτο επεισόδιο (Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου):

Όσο ο Πάρης παραμένει όμηρος στην αποθήκη, ο Ιορδάνης βασανίζεται από τύψεις.

Τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο όταν ο Κοσμάς ανακαλύπτει τυχαία τον κρυμμένο σάκο με τα λεφτά στο τροχόσπιτο του Ιορδάνη. Για να εξαφανίσει τα ίχνη της απαγωγής, ο Σοφοκλής μεταφέρει το αυτοκίνητο του Πάρη στη μάντρα του Πρύτανη.

Την ίδια ώρα, τα παιδιά συνειδητοποιούν έντρομα ότι ο πατέρας τους έχει μπλέξει πολύ περισσότερο απ’ όσο νόμιζαν!

Έκτο επεισόδιο (Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου):

Ευρισκόμενος σε πλήρη σύγχυση, ο Ιορδάνης καταλήγει να πίνει παρέα με τον Κοσμά και τον Τάσο.

Η Μαριάννα ζητά εξηγήσεις από τον Σοφοκλή για όσα της αποκάλυψε ο Λουκάς σχετικά με τη νύχτα της εξαφάνισης, αλλά εκείνος φροντίζει να θολώσει ξανά τα νερά.

Παράλληλα, ο Τάσος μαθαίνει για τον σάκο με τα χρήματα του Ιορδάνη και αρχίζει να καταστρώνει τα δικά του σχέδια.

Ο Κοσμάς εντοπίζει ένα παπούτσι του Πάρη κοντά στο κάμπινγκ και αποφασίζει να το παραδώσει στην αστυνόμο. Ο Ιορδάνης και ο Σοφοκλής βρίσκονται πλέον σε αδιέξοδο και πασχίζουν να βρουν άμεσα μια λύση…