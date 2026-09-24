Η διαφορά στις τιμές των καυσίμων αγγίζει μέχρι και τα 0,60 λεπτά ανά λίτρο.

Με τις τιμές στα καύσιμα να τα καθιστούν πλέον είδος πολυτελείας, εκατοντάδες πολίτες και επαγγελματίες στους ακριτικούς νομούς αναζητούν οικονομικότερους τρόπους προκειμένου να φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους.

Δεν είναι λίγοι, λοιπόν, εκείνοι που μετακινούνται στη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς οι τιμές των καυσίμων στις γειτονικές χώρες είναι σε χαμηλά επίπεδα. Ειδικότερα, στη Βόρεια Μακεδονία, η τιμή της 95αρας αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,61 ευρώ το λίτρο, με το diesel να κυμαίνεται στα 1,70.

Αντίστοιχα, στη Βουλγαρία η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βρίσκεται στα 1,70 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης κοντά στα 1,95. Στην Ελλάδα, Η μέση τιμή της αμόλυβδης έφτασε τα 2,20 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται μια ανάσα πριν τα 2,23. Ανηφορικά κινείται και το υγραέριο.

Στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα, καθώς οι φθηνότερες τιμές καυσίμων ωθούν τους κατοίκους των βόρειων νομών στο να πρέπει να αλλάξουν χώρα προκειμένου να «γεμίσουν» δίχως να «ματώνουν» οικονομικά.

Εικόνες που θα δούμε και αυτό το Σαββατοκύριακο

{https://www.youtube.com/shorts/npmqDAM9R4E}

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Στις αγροτικές περιοχές, η επιβάρυνση είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς το κόστος των καυσίμων επηρεάζει άμεσα την παραγωγική διαδικασία, ιδιαίτερα ενόψει της χειμερινής περιόδου. Την ίδια ώρα, η αγορά παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις στις τιμές του πετρελαίου, καθώς οποιαδήποτε νέα αναταραχή μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αυξήσεις στην αντλία.

Για τους κατοίκους των παραμεθόριων περιοχών, το ερώτημα πλέον είναι πόσο θα διαρκέσει αυτή η μεγάλη ψαλίδα τιμών και αν θα συνεχίσει να κάνει οικονομικά ελκυστικό τον ανεφοδιασμό στα γειτονικά κράτη.